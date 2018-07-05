Еще двое украинцев могут попасть в клубы НБА

На драфте НБУ 2018 года были представлены сразу четверо украинцев – Юсу Санон, Святослав Михайлюк, Богдан Близнюк и Александр Кобец. Однако выбрали только двоих.

Под 44-м пиком клуб "Вашингтон Уизардс" выбрал Юсуфа Санона, а под 47-м пиком "Лос-Анджелес Лейкерс" – Святослава Михайлюка. Последний даже провел несколько матчей в летней лиге НБА за свой клуб.

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Однако Богдан Близнюк и Александр Кобец еще могут попасть в клубы НБА. Так, Близнюк попал в ростер клуба "Лос-Анджелес Клипперс" на летнюю лигу. Он может сыграть против "Голден Стейт" 7 июля, "Сакраменко" 9 июля и "Хьюстона" 10 июля.

Что касается Кобца, то он в ростере "Чикаго Буллс". Уже 8 июля он уже может выйти на паркет в матче против "Кливленда", 9 июля против "Лос-Анджелес Лейкерс" и 11 июля против "Атланты".