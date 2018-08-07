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Еще не презентованный Meizu 16 уже заказали миллион пользователей

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Meizu 16 уже заказал миллион пользователей
Meizu 16 уже заказал миллион пользователей / digitaltrends.com

Новый смартфон Meizu 16 официально представят только завтра, 8 августа, однако по состоянию на сегодня уже собран миллион предварительных заказов.

Об этом сообщает GizmoChina.

Будут доступны три версии устройства: 16, 16 Plus и Meizu X8. Первые две модели будут работать на процессоре Snapdragon 845 от Qualcomm и получат 8 ГБ оперативной памяти. Они также получат AMOLED-дисплей. Meizu 16 будет работать на аккумуляторе емкостью 2950 мАч, а Meizu 16 Plus получит батарею на 3570 мач. Обе версии будут функционировать под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

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При этом версия Meizu 8X получит процессор Qualcomm Snapdragon 710. Также известно, что она будет иметь сканер отпечатков пальцев, размещенный под экраном. Других данных об этом смартфоне пока нет.

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Теги: Техно Смартфоны Meizu
Источник: 24 Канал
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