Еще не презентованный Meizu 16 уже заказали миллион пользователей

Новый смартфон Meizu 16 официально представят только завтра, 8 августа, однако по состоянию на сегодня уже собран миллион предварительных заказов.

Об этом сообщает GizmoChina.

Будут доступны три версии устройства: 16, 16 Plus и Meizu X8. Первые две модели будут работать на процессоре Snapdragon 845 от Qualcomm и получат 8 ГБ оперативной памяти. Они также получат AMOLED-дисплей. Meizu 16 будет работать на аккумуляторе емкостью 2950 мАч, а Meizu 16 Plus получит батарею на 3570 мач. Обе версии будут функционировать под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Читайте также: Опубликовали "живые" фото загадочного смартфона Xiaomi Mi 8X

При этом версия Meizu 8X получит процессор Qualcomm Snapdragon 710. Также известно, что она будет иметь сканер отпечатков пальцев, размещенный под экраном. Других данных об этом смартфоне пока нет.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно