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      Еще не умерла и не умрет: 10 марта – 155 годовщина первого публичного исполнения Гимна Украины

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      В городе Перемишиль, что сейчас на территории Польши 10 марта 1865 года впервые публично исполнили песню "Ще не вмерла Україна". Через 50 лет после того песня стала государственным гимном УНР и ЗУНР, а в 1992 году – государственным гимном Украины.

      Самую интересную информацию об украинском гимне – его истории, интересные факты – собрал для вас 24 канал.

      Интересно Цитаты Тараса Шевченко: лучшее об Украине, языке, Родине и природе

      История гимна Украины

      История создания государственного гимна Украины началась осенью 1862 года. Автор текста песни "Ще не вмерла Україна" Павел Чубинский написал ее во время вечеринки в Киеве.

      За это же Чубинского выслали в Архангельскую губернию за якобы "вредное воздействие на ум простонародья". Тогда Российской Империи не нравились любые проявления самоидентификации украинцев.

      Впервые стихотворение Павла Чубинского было опубликовано в 1863 году в львовском журнале "Мета". Композитор Михаил Вербицкий, будучи восхищенным стихотворением Чубинского, написал музыку к нему.

      10 марта 1865 года состоялось первое публичное исполнение песни в городе Перемышле, который впоследствии станет польским. Произошло это по случаю торжеств к годовщине смерти Тараса Шевченко.

      Город Перемышль: карта

      С момента создания и до провозглашения Независимости Украины песня "Ще не вмерла Україна" была гимном ряда государственных образований, существовавших на территории Украины:

      • Украинская Народная Республика;
      • Западно-Украинская Народная Республика;
      • Карпатская Украина.

      Лишь через год после провозглашения независимости Украины в 1992 году песня стала Государственным Гимном. В 1996 году он попал в Конституцию Украины, а в 2003 году Верховная Рада приняла закон о Государственном гимне Украины.

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      Интересные факты об украинском гимне

      "Ще не вмерла України" или "Ще не вмерла Україна"?

      Фактически, стихотворение Павла Чубинского несколько отличается от нынешнего гимна Украины. Например, начинается он со слов "Ще не вмерла Україна, і слава, і воля. Ще нам, браття-молодці, усміхнеться доля".

      Изменения были предложены вторым президентом Украины Леонидом Кучмой перед принятием Радой закона о Государственном гимне. Он, в частности, предлагал изменить звучание первых слов песни "Ще не вмерла Україна".

      Гимн Украины "посягает на территориальную целостность соседей"?

      Еще одно изменение, которое было предложено Кучмой перед принятием закона – чтобы официальным государственным гимном были только первый куплет и припев песни.

      Причина такой позиции кроется во втором куплете гимна, где есть слова "Станемо, браття, у бій кривавий від Сяну до Дону". Дело в том, что когда было написано стихотворение, эти земли были этнически украинскими, но впоследствии западные земли отошли Польше, восточные – России.

      Таким образом было принято решение не считать эту часть песни официальным гимном, чтобы избежать обвинений о якобы посягательстве на территориальную целостность соседних государств.

      Версии идеи создания песни

      Сейчас точно известно, что Павел Чубинский написал песню в 1863 году во время студенческой вечеринки (в то время они несколько отличали от современных). Впрочем версий того, что вдохновило его несколько.

      По одной из версий Чубинского вдохновила польская песня "Jeszcze Polska nie zgineła", название которой на русский переводится как "Ще не вмерла Польша".

      Еще одной версией является, будто поэт вдохновился песней "срб се бије и крв лије за своју слободу", которую исполняли сербские студенты, которые учились в Киевском университете. Перевод слов на русский: "серб бьется, кровь проливает за свою свободу".

      Павел Чубинский, услышав эту патриотическую песню, будто ушел в другую комнату, откуда через полчаса вернулся уже с готовым текстом стихотворения "Ще не вмерла Україна".

      Исполнение Гимна Украины на Майдане Независимости 14 декабря 2013 года: смотрите видео 

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Публикации Тарас Шевченко История
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