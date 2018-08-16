Еще несколько россиян написали письмо Путину с просьбой обменять их на украинских политузников

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о том, что сразу несколько граждан России написали обращение на имя президента РФ с просьбой обменять их на незаконно удерживаемых в России украинцев.

Об этом Людмила Денисова написала в своем Facebook.

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Только что поступило обращение от гражданина Российской Федерации Павла Черных (Мариупольский следственный изолятор) к президенту РФ с просьбой вернуть его на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных,

– сообщила Денисова, опубликовав фото осужденного в Украине россиянина.

Ранее в четверг Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что ей поступило еще три заявления от россиян, которые содержатся в украинских местах лишения свободы, на имя президента РФ с просьбой обменять их на одного из украинских политзаключенных.

15 августа такие заявления написали граждане Российской Федерации Вячеслав Высоцкий, Александр Валехидис, Владислав Гречин и Виктор Агеев.

Первым письмо Путину с просьбой обменять его на одного из осужденных в России украинцев написал россиянин Алексей Седиков, который осужден в Украине за терроризм.