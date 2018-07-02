Еще один ребенок пострадал от взрыва в Донецкой области

В Волновахском районе Донецкой области от взрыва пострадал 14-летний парень, который в момент инцидента находился сам дома.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

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Отмечается, что около 13 часов дня в полицию поступило сообщение о том, что в медучреждение с различными травмами доставлен школьник.

Предварительно известно, что первыми звук взрыва услышали соседи, а дальше из дома выбежал окровавленный ребенок и попросил помощи,

– говорится в сообщении.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося, а также происхождение взрыва.

Напомним, это уже второй случай травмирования ребенка в Донецкой области за сутки. Так, в городе Константиновка, Донецкой области, подросток принес взрывоопасный предмет домой, а когда попытался разобрать, один из них сдетонировал у парня в руках.