Еще один футболист отказался переходить в "Динамо"

Нападающий "Сент-Этьена" Роберт Берич не захотел продолжать карьеру в Украине. 27-летний игрок сборной Словении отказался от предложения киевского "Динамо".

В ответ на вопрос болельщика, останется ли он в команде, словенец ответил следующее: "Я надеюсь, что останусь".

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27-летний Берич выступает за "Сент-Этьен" с 2015 года и первоначально был основным в команде, но после разрыва крестообразных связок постепенно выпал из состава и первую часть прошлого сезона провел в аренде в "Андерлехте".

Отметим, что контракт игрока истекает летом 2019 года и "Сент-Этьен" уже занялся поисками нового форварда.

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