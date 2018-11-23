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      Еще один город вслед за Львовом решил отказаться от полиэтиленовых пакетов

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      Полиэтиленовые пакеты
      Полиэтиленовые пакеты / Фото из открытых источников

      Город Дрогобыч Львовской области ограничит использование полиэтиленовых пакетов в магазинах, супермаркетах и на рынках.

      Об этом сообщает отдел экономики Дрогобычского городского совета.

      Читайте также: Чем заменить полиэтиленовые пакеты: от биопакетов до полотняных мешочков

      Торговым сетям отныне рекомендуется предлагать покупателям биологические полимерные, бумажные пакеты или многоразовые сумки в качестве альтернативы одноразовым полиэтиленовым пакетам.

      Горсовет Дрогобыча планирует "перевести" на экобезопасную тару сначала супермаркеты, а затем распространить эту инициативу среди магазинов, рынков и других субъектов розничной торговли.

      Во многих странах мира полностью отказались от полиэтиленовой упаковки. Внедрение мероприятий, указанных в решении исполкома в Дрогобыче, станет одним из шагов к тому, как улучшить экологическую ситуацию в нашем городе,
      – сказал городской глава Дрогобыча Тарас Кучма.

      Также сейчас налаживается работа с производителем, который специализируется на изготовлении биополимерных пакетов, чтобы владельцам торговых заведений было проще отказаться от полиэтиленовой упаковки, сразу имея альтернативу.

      Отметим, что полиэтиленовые пакеты разлагаются до 15 лет. Сколько времени разлагается другой мусор: смотрите инфографику:

       

      Напомним, 9 ноября, во Львове местные власти одобрили ограничение использования полиэтилена в торговых точках.

      Теги: Новости Украины Экология Новости Львова
      Источник: 24 канал
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