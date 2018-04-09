Еще один известный биатлонист завершил карьеру

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Эмиль Хегле Свендсен объявил о завершении спортивной карьеры.

О своем решении норвежский биатлонист со слезами на глазах сообщил на специальной пресс-конференции.

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"Я хотел принять участие в Кубке мира в следующем году, но я решил, что стоит завершить карьеру после Олимпийских игр. Я решил, что пора заканчивать. Это оказалось сложнее, чем я думал. Я бы хотел, чтобы у меня была мотивация Бьорндалена, чтобы продолжать еще несколько лет, но у меня ее нет", – сказал спортсмен.

Отметим, биатлонист завершил карьеру в возрасте 32 лет.

Свендсен завоевал два "золота" и одно "серебро" на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году, а через четыре года в Сочи выиграл еще две награды высшей пробы. В феврале на Играх в Пхенчхане он завоевал два "серебра" и одну "бронзу", а также нес флаг Норвегии на церемонии открытия соревнований.

Кроме того, Свендсен – 12-кратный чемпион мира и победитель общего зачета Кубка мира в сезоне-2009/10.

Напомним, 3 апреля восьмикратный олимпийский чемпион, 44-летний норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален объявил о завершении спортивной карьеры.