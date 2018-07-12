Еще один клуб английской Премьер-лиги интересуется Зинченко

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в следующем сезоне может перейти в лондонский "Фулхэм".

Наставник "дачников" Славиша Йоканович рассматривает варианты с усилением команды перед стартом нового сезона, и в данном контексте обратил свое внимание на украинца, сообщает The Telegraph.

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Как сообщалось ранее в СМИ, Зинченко заинтересовал "Вулверхэмптон", который готов отдать за Александра 16 млн фунтов.



Что касается "Фулхэма", то клуб оформил рекордный в своей истории трансфер, подписав 25 миллионов фунтов хавбека Жана Сери, на которого претендовали "Арсенал" и "Челси". По итогам прошлого сезона "Фулхэм" получил путевку в АПЛ.

Напомним, что к новому сезону украинец пока готовится в составе чемпионов Англии.