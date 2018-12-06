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      Еще один матч "Шахтера" перенесли

      47 Читати новину українською
      "Шахтер" U-19
      "Шахтер" U-19 / shakhtar.com

      Стало известно место проведения матча Юношеской лиги УЕФА с участием "Шахтера".

      Поединок 6-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" U-19 – "Лион" U-19 состоится 12 декабря в Киеве на НТК им. Банникова. Начало – в 12:00.

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      Вход для болельщиков – свободный.

      Как известно, домашние матчи "Шахтера" U-19 происходили на учебно-тренировочной базе "Металлиста". Юноши "Шахтера" потеряли все шансы выйти в плей-офф. По итогам пяти матчей в активе "горняков" только 2 очка.

      Напомним, что из-за военного положения, которое было введено в Харьковской области, в УЕФА изменили место проведения матча "Шахтер" – "Лион" в Лиге чемпионов. Игра состоится 12 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский".

      Теги: Футбол Спорт Лига чемпионов Шахтер
      Источник: 24 Канал
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