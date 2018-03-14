Еще один модный бренд отказался от натурального меха
Модный итальянский бренд сумок Furla отказался от использования натурального меха в своих коллекциях.
Об этом сообщают на Instagram-странице бренда Furla.
По информации стильной марки, дизайнеры Furla уже шьют все модели сумок с экологическим мехом. Новая коллекция появится в продаже в ноябре.
По словам генерального директора Furla Альберто Камерленго, современные технологии сегодня позволяют создавать качественные альтернативы меху без вреда для окружающей среды.
Читайте также: Дочь Ким Бейсингер снялась голой ради защиты животных: фото 18+
Ранее модный бренд часто использовал натуральный мех в своих коллекциях сумок.
Стоит отметить, что такую же инициативу поддержало ранее большое количество модных производителей. Среди них – Gucci, Armani, Michael Kors, Calvin Klein, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Jimmy Choo, Diesel и другие. Также к инициативе присоединились аж семь украинских брендов.