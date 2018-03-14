22:02
14 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
2°C -1°C
  • четверг
    3°C -5°C
  • пятница
    -1°C -9°C
  • суббота
    -6°C -9°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вєсті Кремля. Бойове мистецтво Путіна. Отруєння Скрипаля
Вєсті Кремля
23:01, 13 марта
Вести UA. Гимнотворец Шуфрич. Певческие способности Ляшко
Вєсті.UA
20:57, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, сегодня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН

Еще один модный бренд отказался от натурального меха

44 Читати новину українською
Furla отказалась от натурального меха
Furla отказалась от натурального меха / www.furla.com/us/en

Модный итальянский бренд сумок Furla отказался от использования натурального меха в своих коллекциях.

Об этом сообщают на Instagram-странице бренда Furla.

По информации стильной марки, дизайнеры Furla уже шьют все модели сумок с экологическим мехом. Новая коллекция появится в продаже в ноябре.

По словам генерального директора Furla Альберто Камерленго, современные технологии сегодня позволяют создавать качественные альтернативы меху без вреда для окружающей среды.

Читайте также: Дочь Ким Бейсингер снялась голой ради защиты животных: фото 18+

Ранее модный бренд часто использовал натуральный мех в своих коллекциях сумок.

Допис, поширений FURLA (@furla)

Допис, поширений FURLA (@furla)

Допис, поширений FURLA (@furla)

Стоит отметить, что такую же инициативу поддержало ранее большое количество модных производителей. Среди них – Gucci, Armani, Michael Kors, Calvin Klein, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Jimmy Choo, Diesel и другие. Также к инициативе присоединились аж семь украинских брендов.

Теги: LifeStyle Мода Экология
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук