Еще один модный бренд отказался от натурального меха

Модный итальянский бренд сумок Furla отказался от использования натурального меха в своих коллекциях.

Об этом сообщают на Instagram-странице бренда Furla.

По информации стильной марки, дизайнеры Furla уже шьют все модели сумок с экологическим мехом. Новая коллекция появится в продаже в ноябре.

По словам генерального директора Furla Альберто Камерленго, современные технологии сегодня позволяют создавать качественные альтернативы меху без вреда для окружающей среды.

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Ранее модный бренд часто использовал натуральный мех в своих коллекциях сумок.

Допис, поширений FURLA (@furla) 10 Січ 2018 р. о 7:03 PST

Допис, поширений FURLA (@furla) 18 Гру 2017 р. о 3:06 PST

Допис, поширений FURLA (@furla) 14 Гру 2017 р. о 5:10 PST

Стоит отметить, что такую же инициативу поддержало ранее большое количество модных производителей. Среди них – Gucci, Armani, Michael Kors, Calvin Klein, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Jimmy Choo, Diesel и другие. Также к инициативе присоединились аж семь украинских брендов.