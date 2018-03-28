Еще один популярный европейский лоукост открывает новые рейсы из Украины
Летом 2018 года с Украины по новым направлениям начнет летать европейская бюджетная авиакомпания Ernest Airlines – рейсы будут осуществляться из Киева и Львова в Италию.
Такое заявление сделала коммерческий директор авиакомпании Ильза Джело, передает Укринформ.
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По ее словам, Ernest Airlines объявляет о новых направлениях из Италии в Украину, которые откроются 22 июня.
"Первый рейс – это Киев – Болонья, который будет выполняться дважды в неделю: во вторник и субботу. Это очень важное направление для нас, ведь в Италии живет много украинцев. Новые рейсы дают им возможность видеться со своими семьями", – отметила она.
Кроме того, Джело обнародовала еще два новых направления из аэропорта "Львов".
"Речь идет о рейсах из Рима и Милана-Мальпенса, которые будут осуществляться трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Таким образом, с июня авиакомпания начнет осуществлять рейсы из шести итальянских аэропортов в Украине, что в целом составит 44 недельных рейса из и в Украину", – добавила коммерческий директор Ernest Airlines.
Также она отметила, что Ernest открывает и новый рейс Бергамо – Ибица, которым могут воспользоваться и украинцы.
Напомним, 23 марта крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair официально заявила об открытии рейсов из Киева и Львова.
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