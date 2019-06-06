Еще один провал Зеленского в ВР: нардепы не поддержали его инициативу о незаконном обогащении

Депутаты Верховной Рады в очередной раз не поддержали инициативу шестого украинского президента Владимира Зеленского. На этот раз парламентарии отказались рассматривать законопроект гаранта об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Во время заседания 6 июня Верховная Рада даже не включила в повестку дня законопроект №10358, инициатором которого выступил украинский президент Владимир Зеленский. Полное название документа – "Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов". Его поддержали только 205 народных избранников при минимально необходимых 226-ти.

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Аналогичное количество нардепов не поддержало и альтернативный проект закона №10358-1 от внефракционного депутата Сергея Мищенко. Правда, депутаты внесли в повестку дня законопроекты №10110-1 и №10110-д. Первый документ на рассмотрение парламента внес внефракционный депутат Сергей Каплин, а второй – ряд нардепов, включительно с главой Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности представителем "Батькивщины" Андреем Кожемякиным. За эти два законопроекта проголосовали 226 народных избранников.

Законопроект Владимира Зеленского о незаконном обогащении был зарегистрирован в Верховной Раде 3 июня как неотложный. Действующий секретарь СНБО Александр Данилюк подчеркивал, что принятие закона, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение, является первоочередным и главным на этом этапе.

Что предлагает законопроект Зеленского о незаконном обогащении?

Ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение в виде заключения от 5 до 10 лет. В то же время документ предлагает лишать права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность сроком до 3 лет.

В то же время документ предлагает лишать права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность сроком до 3 лет. Такое наказание грозит чиновнику, если он приобрёл активы, стоимость которых более чем на 204 тысячи гривен превышает доходы этого чиновника. Соответствующую статью 3685 "Незаконное обогащение" предлагают внести в Уголовный кодекс.

Соответствующую статью 3685 "Незаконное обогащение" предлагают внести в Уголовный кодекс. Внести изменения в процедуру предъявления иска о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства. Соответствующий иск будет подавать представитель НАБУ по согласованию с прокурором САП. По нынешней процедуре это делает прокурор.

Иск о необоснованных активах предъявляется, если разница между стоимостью активов и доходами чиновника в 500 и больше раз превышает размер прожиточного минимума (сейчас – 1853 гривны).

(сейчас – 1853 гривны). Иск можно подавать относительно необоснованных активов, полученных после вступления в силу этого закона, а также в течение 3 лет до вступления в силу.

Иск о признании необоснованными активов и взыскании в доход государства может быть предъявлен чиновнику, если НАБУ установило доказательства того, что он получил необоснованные активы или если при его содействии кто-то другой получил такие активы.

Дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства будут подследственны Высшему антикоррупционному суду.

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Почему отменили предыдущую статью о незаконном обогащении? В феврале 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Мотивация КС – положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.



Напомним, уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году после Революции Достоинства. Это было одним из требований Евросоюза на выполнение плана действий по визовой либерализации. Также это было одним из обязательств Украины перед МВФ.