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      Еще один провал Зеленского в ВР: нардепы не поддержали его инициативу о незаконном обогащении

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      Рада не поддержала законопроект Зеленского о незаконном обогащении
      Рада не поддержала законопроект Зеленского о незаконном обогащении / Пресс-служба украинского президента

      Депутаты Верховной Рады в очередной раз не поддержали инициативу шестого украинского президента Владимира Зеленского. На этот раз парламентарии отказались рассматривать законопроект гаранта об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

      Во время заседания 6 июня Верховная Рада даже не включила в повестку дня законопроект №10358, инициатором которого выступил украинский президент Владимир Зеленский. Полное название документа – "Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов". Его поддержали только 205 народных избранников при минимально необходимых 226-ти.

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      Аналогичное количество нардепов не поддержало и альтернативный проект закона №10358-1 от внефракционного депутата Сергея Мищенко. Правда, депутаты внесли в повестку дня законопроекты №10110-1 и №10110-д. Первый документ на рассмотрение парламента внес внефракционный депутат Сергей Каплин, а второй – ряд нардепов, включительно с главой Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности представителем "Батькивщины" Андреем Кожемякиным. За эти два законопроекта проголосовали 226 народных избранников.

      Законопроект Владимира Зеленского о незаконном обогащении был зарегистрирован в Верховной Раде 3 июня как неотложный. Действующий секретарь СНБО Александр Данилюк подчеркивал, что принятие закона, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение, является первоочередным и главным на этом этапе.

      Что предлагает законопроект Зеленского о незаконном обогащении?

      • Ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение в виде заключения от 5 до 10 лет. В то же время документ предлагает лишать права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность сроком до 3 лет.
      • Такое наказание грозит чиновнику, если он приобрёл активы, стоимость которых более чем на 204 тысячи гривен превышает доходы этого чиновника. Соответствующую статью 3685 "Незаконное обогащение" предлагают внести в Уголовный кодекс.
      • Внести изменения в процедуру предъявления иска о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства. Соответствующий иск будет подавать представитель НАБУ по согласованию с прокурором САП. По нынешней процедуре это делает прокурор.
      • Иск о необоснованных активах предъявляется, если разница между стоимостью активов и доходами чиновника в 500 и больше раз превышает размер прожиточного минимума (сейчас – 1853 гривны).
      • Иск можно подавать относительно необоснованных активов, полученных после вступления в силу этого закона, а также в течение 3 лет до вступления в силу.
      • Иск о признании необоснованными активов и взыскании в доход государства может быть предъявлен чиновнику, если НАБУ установило доказательства того, что он получил необоснованные активы или если при его содействии кто-то другой получил такие активы.
      • Дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства будут подследственны Высшему антикоррупционному суду.

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      Почему отменили предыдущую статью о незаконном обогащении? В феврале 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Мотивация КС – положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

      Напомним, уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году после Революции Достоинства. Это было одним из требований Евросоюза на выполнение плана действий по визовой либерализации. Также это было одним из обязательств Украины перед МВФ.

      КАКИЕ ЕЩЕ ИНИЦИАТИВЫ ЗЕЛЕНСКОГО НЕ ПОДДЕРЖАЛИ ДЕПУТАТЫ ВР:
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Верховная Рада Коррупция Законодательство Президент Украины
      Источник: 24 канал
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