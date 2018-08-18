Еще один россиянин перешел в состав херсонского "Днепра"

Херсонский хоккейный клуб "Днепр" продолжает усиливаться перед началом сезона. На этот раз новобранцем команды стал российский нападающий Андрей Жвачкин.

Воспитанник Ангарского хоккея за свою игровую карьеру успел поиграть за родной "Ермак" (сезоны 2010/2011, 2011/2012 и 2013/2014), казахстанский

"Арыстан" (сезон 2014/2015), а затем перешел в тамбовскую "Державу" (сезон 2016/2017 и 2017/2018).

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Стоит добавить, что это уже второй россиянин, перешел в "Днепр". К этому состав херсонской команды пополнил Иван Золотухин.

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