Еще один российский певец загремел в базу "Миротворца"

Российский музыкант и автор песен Сергей Трофимов, известный как Трофим, попал в базу данных украинского волонтерского проекта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

Соответствующие данные внесены в базу сайта "Миротворец".

Читайте также: Российская певица украинского происхождения Стоцкая загремела в базу "Миротворца"

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым. Участие в пропагандистских антиукраинских мероприятиях России (страна-агрессор). Участие в попытках легализации аннексии Автономной Республики Крым", – говорится в сообщении.

Отмечается, что музыкант участвовал в концерте "Дни Москвы в Севастополе" в июне 2014 года, подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ Владимира Путина в Украине и в Крыму. Кроме того, Трофим был доверенным лицом действующего российского президента Владимира Путина на двух последних выборах.

Анкета Сергея Трофимова в "Чистилище" сайта "Миротворец"

Кто такой Сергей Трофимов? Российский певец в жанре русского шансона, композитор, заслуженный артист России, член союза писателей РФ. Награжден десятками премий "Шансон года" и "Золотой граммофон". Также известен под сценическим псевдонимом Трофим.