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Еще один российский певец загремел в базу "Миротворца"

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Российский певец Трофим попал в
Российский певец Трофим попал в "Чистилище" / Фото из открытых источников

Российский музыкант и автор песен Сергей Трофимов, известный как Трофим, попал в базу данных украинского волонтерского проекта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

Соответствующие данные внесены в базу сайта "Миротворец".

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"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым. Участие в пропагандистских антиукраинских мероприятиях России (страна-агрессор). Участие в попытках легализации аннексии Автономной Республики Крым", – говорится в сообщении.

Отмечается, что музыкант участвовал в концерте "Дни Москвы в Севастополе" в июне 2014 года, подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ Владимира Путина в Украине и в Крыму. Кроме того, Трофим был доверенным лицом действующего российского президента Владимира Путина на двух последних выборах.

Анкета Сергея Трофимова в "Чистилище" сайта "Миротворец"

Кто такой Сергей Трофимов? Российский певец в жанре русского шансона, композитор, заслуженный артист России, член союза писателей РФ. Награжден десятками премий "Шансон года" и "Золотой граммофон". Также известен под сценическим псевдонимом Трофим.

Теги: Новости Украины Новости России Аннексия Крыма LifeStyle Музыка Российские гастролеры
Источник: 24 Канал
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