Еще один самолет с медицинскими средствами для Украины готовится к вылету из Китая

Очередной самолет с гуманитарной медицинской помощью для Украины должен вылететь из Китая вечером 28 марта. Уже на следующий день он прибудет в Киев.

Про підготовку літака до вильоту повідомило посольство України в Китаї. Цікаво Іспанія повернула браковані експрес-тести у Китай: такі ж закупляла влада Києва Посольство України здійснює ретельний пошук сертифікованих медичних засобів і обладнання, а також продовжує надавати необхідний дипломатичний супровід вантажам гуманітарного призначення,

– наголосили у дипломатичному відомстві. Цікаво, що цього разу перевезення здійснюватиме не український літак, а борт казахської авіакомпанії SCAT. Він доставить в Україну чергову партію медичних масок, захисних костюмів і протиепідемісних засобів. Усі необхідні авіаційні дозволи було отримано ще напередодні. Тоді ж відбулося й узгодження логістики і митних процедур.