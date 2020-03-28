Еще один самолет с медицинскими средствами для Украины готовится к вылету из Китая
Очередной самолет с гуманитарной медицинской помощью для Украины должен вылететь из Китая вечером 28 марта. Уже на следующий день он прибудет в Киев.
Про підготовку літака до вильоту повідомило посольство України в Китаї.
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Посольство України здійснює ретельний пошук сертифікованих медичних засобів і обладнання, а також продовжує надавати необхідний дипломатичний супровід вантажам гуманітарного призначення,
– наголосили у дипломатичному відомстві.
Цікаво, що цього разу перевезення здійснюватиме не український літак, а борт казахської авіакомпанії SCAT. Він доставить в Україну чергову партію медичних масок, захисних костюмів і протиепідемісних засобів.
Усі необхідні авіаційні дозволи було отримано ще напередодні. Тоді ж відбулося й узгодження логістики і митних процедур.
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