Еще один сериал снимут по мотивам нового романа Кинга

Все больше киностудий берется за экранизации хоррор-романов американского фантаста Стивена Кинга. На этот раз компания Media Rights Capital приобрела права на экранизацию нового романа Стивена Кинга "Посторонний" ( "The Outsider").

Об этом сообщается на Deadline.

Как отмечают в издании, даже сам писатель, возможно, присоединится к созданию 10-серийного проекта в статусе исполнительного продюсера. Книга "Посторонний" увидела свет 22 мая 2018 года.

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"MRC взялся за бестселлер Стивена Кинга №1 "Посторонний"", – говорится в официальном сообщении.



Книга Стивена Кинга "Посторонний" 2018

Новая книга Кинга "Посторонний" рассказывает о том, как в вымышленном американском городе полиция несправедливо арестовывает спортсмена, учителя и хорошего семьянина Терри Мейтланда по обвинению в убийстве 11-летнего мальчика. Однако ни сам обвиняемый, ни детективы не догадываются, кто стоит за этим страшным убийством.

Напомним, что в мае популярный стриминговий сервис Netflix заявил, что снимет фильм по мотивам романа Стивена Кинга "В высокой траве" 2012 года. Известный роман был написан писателем совместно с его сыном Джозефом Гиллстромом Кингом. Съемки хоррор-ленты начнутся уже этим летом в Торонто. Дата выхода кинокартины пока не называют.