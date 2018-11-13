Еще один шаг к цели: представители ЕС и Британии согласовали проект текста соглашения по Brexit
Во вторник, 13 ноября, представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. Если британское правительство одобрит этот текст, следующими будут рассматривать соглашение парламенты обеих сторон.
Об этом сообщает BBC.
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Вопрос о будущей границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия остался нерешенным. Об этом заявил в своем Twitter спикер министра иностранных дел Ирландии Тони Коннелли.
Никола Стерджен, первый министр Шотландии, призвала к поиску альтернативных вариантов соглашения.
Специальное заседание британского правительства по вопросу Brexit состоится в среду в 14:00 по Гринвичу.
Напомним, в понедельник, 12 ноября, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с канцлером Австрии Себастьяном Курцем заявила, что итоговое соглашение между Лондоном и Брюсселем по Brexit готово на 95%.