Еще один шаг к цели: представители ЕС и Британии согласовали проект текста соглашения по Brexit

Во вторник, 13 ноября, представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. Если британское правительство одобрит этот текст, следующими будут рассматривать соглашение парламенты обеих сторон.

Об этом сообщает BBC.

Читайте также: Если Британия выйдет из ЕС без соглашения: какой план "Б" подготовила страна

Вопрос о будущей границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия остался нерешенным. Об этом заявил в своем Twitter спикер министра иностранных дел Ирландии Тони Коннелли.

Latest: Statement from a spokesman for @simoncoveney



“Negotiations between the EU and U.K. on a Withdrawal Agreement are ongoing and have not concluded. Negotiators are still engaged and a number of issues are outstanding. We are not commenting further on leaks in the media." — Tony Connelly (@tconnellyRTE) 13 листопада 2018 р.

Никола Стерджен, первый министр Шотландии, призвала к поиску альтернативных вариантов соглашения.

If the PM’s ‘deal’ satisfies no-one and can’t command a majority, we mustn’t fall for her spin that the UK crashing out of EU without a deal is then inevitable - instead we should take the opportunity to get better options back on the table. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 13 листопада 2018 р.

Специальное заседание британского правительства по вопросу Brexit состоится в среду в 14:00 по Гринвичу.

Напомним, в понедельник, 12 ноября, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с канцлером Австрии Себастьяном Курцем заявила, что итоговое соглашение между Лондоном и Брюсселем по Brexit готово на 95%.