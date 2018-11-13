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      Еще один шаг к цели: представители ЕС и Британии согласовали проект текста соглашения по Brexit

      6 Читати новину українською
      Brexit
      Brexit / Фото из открытых источников

      Во вторник, 13 ноября, представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. Если британское правительство одобрит этот текст, следующими будут рассматривать соглашение парламенты обеих сторон.

      Об этом сообщает BBC.

      Читайте также: Если Британия выйдет из ЕС без соглашения: какой план "Б" подготовила страна

      Вопрос о будущей границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия остался нерешенным. Об этом заявил в своем Twitter спикер министра иностранных дел Ирландии Тони Коннелли.

      Никола Стерджен, первый министр Шотландии, призвала к поиску альтернативных вариантов соглашения.

      Специальное заседание британского правительства по вопросу Brexit состоится в среду в 14:00 по Гринвичу.

      Напомним, в понедельник, 12 ноября, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с канцлером Австрии Себастьяном Курцем заявила, что итоговое соглашение между Лондоном и Брюсселем по Brexit готово на 95%.

      Теги: Новости политики Евросоюз Brexit Тереза Мэй Великобритания
      Источник: 24 Канал
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