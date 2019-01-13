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      Еще один украинец будет выступать в испанской Примере

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      Кравець перейдет в Леганес
      Кравець перейдет в Леганес / twitter.com

      Испанский "Леганес", цвета которого на правах аренды защищает Андрей Лунин, вскоре пополнит еще один украинец. 21-летний Василий Кравец в шаге от перехода в новый клуб.

      Защитник испанского "Луго", который выступает в Сегунде (вторая по значимости лига Испании), сегодня подпишет контракт с "пепинерос".

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      Как сообщает AS, контракт будет рассчитан до лета 2023 года. Также известно, что Василий будет играть за новый испанский клуб под седьмым номером.

      По предварительной информации, "Леганес" заплатит за переход экс-защитника "Карпат" более 2 млн евро. Сумма будет разделена между львовянами и испанским "Луго".

      В текущем сезоне Кравец в составе "Луго" провел 16 матчей, в которых сделал 2 результативные передачи. Василий станет вторым украинцем, выступающим в Примере. Сейчас единственным украинцем в испанском чемпионате является его потенциальный одноклубник – Андрей Лунин.

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      Теги: Спорт Футбол Трансферы
      Источник: 24 Канал
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