Еще один украинец попал в список Forbes

Уроженец Одессы Влад Шмунис стал новым миллиардером по версии журнала Forbes. Он основал компанию RingCentral.

Forbes отмечает, что компания Шмуниса попала в список журнала после заключенного соглашения RingCentral с компанией Avaya. Вследствие этого денежное состояние уроженца Одессы достигло 1,3 миллиарда долларов.

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Кто такой Влад Шмунис?

Уроженец Одессы впоследствии переехал в США. После переезда в Калифорнию будущий миллиардер работал в HP и Ampex, а в 1993-м решил сделать бизнес на передаче телефонного сигнала через интернет. В 1999 году Влад Шмунис со своим партнером Владом Вендровым создали компанию RingCentral.

В начале октября RingCentral объявила, что станет партнером Avaya на новой облачной платформе. Цена акций RingCentral выросла на 28%, а рыночная капитализация компании превысила 14 миллиардов долларов.

Какие украинцы есть в списке Forbes?

Ринат Ахметов – владелец СКМ, Метинвеста и ДТЭК с капиталом в 6 миллиардов долларов.

Константин Жеваго – владелец Ferrexpo с капиталом 1,5 миллиардов долларов.

Юрий Косюк – владелец агрохолдинга МХП с капиталом 1,4 миллиарда долларов.

Виктор Пинчук – владелец Интерпайп с капиталом 1,4 миллиарда долларов.

Геннадий Боголюбов, совладелец группы "Приват" с капиталом 1,2 миллиарда долларов. Его партнер

Игорь Коломойский – совладелец группы "Приват" с состоянием 1,1 миллиарда долларов.

Вадим Новинский – владелец Смарт-Холдинга с капиталом 1 миллиард долларов.

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