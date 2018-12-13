Еще один застройщик Киева жалуется на давление со стороны силовиков

Группа компаний "Недвижимость столицы" (НЕСТ) также заявила о давлении правоохранительных органов на строительный бизнес в Украине.

Соответствующее заявление появилось на Facebook-странице компании.

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Группа компаний "Недвижимость Столицы" разделяет глубокую обеспокоенность ситуацией в строительной отрасли, высказанную в обращении отечественных предпринимателей (TARYAN GROUP, GEOS и др.) к Президенту Украины,

– говорится в сообщении.

У застройщика говорят, что сотрудников их компании неоднократно вызывали на допросы в Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы "по несуществующих нарушениях, которые якобы происходят на уже в сданных в эксплуатацию объектах недвижимости".

В НЕСТ приводят пример, когда правоохранители заставили ДАБИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) отозвать разрешение на законное строительство.

"Во время допросов было оказано давление на наших сотрудников о передаче одного из наших объектов (легально приобретенного за 30 миллионов долларов) в управление другому бизнесмену", – заявили у застройщика.

По их словам, история имела продолжение, когда посредники этого бизнесмена предложили продать объект по цене в несколько раз ниже рыночной.

После нашего отказа от такой "сделки", давление на бизнес было существенно усилено,

– отметили в "НЕСТ", добавив, что такие случаи далеко не единичны.

Напомним, накануне украинский бизнесмен, основатель девелоперской компании TARYAN Group Артур Мхитарян заявил, что его бизнес стал жертвой шантажа со стороны СБУ.

В Службе безопасности Украины подтвердили, что расследуют производства против застройщика элитного ЖК в центре Киева, якобы из-за отсутствия ряда разрешительных документов.