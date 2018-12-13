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      Еще один застройщик Киева жалуется на давление со стороны силовиков

      90 Читати новину українською
      Компания НЕСТ жалуется на давление со стороны силовиков
      Компания НЕСТ жалуется на давление со стороны силовиков / Фото с открытых источников

      Группа компаний "Недвижимость столицы" (НЕСТ) также заявила о давлении правоохранительных органов на строительный бизнес в Украине.

      Соответствующее заявление появилось на Facebook-странице компании.

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      Группа компаний "Недвижимость Столицы" разделяет глубокую обеспокоенность ситуацией в строительной отрасли, высказанную в обращении отечественных предпринимателей (TARYAN GROUP, GEOS и др.) к Президенту Украины,
      – говорится в сообщении.

      У застройщика говорят, что сотрудников их компании неоднократно вызывали на допросы в Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы "по несуществующих нарушениях, которые якобы происходят на уже в сданных в эксплуатацию объектах недвижимости".

      В НЕСТ приводят пример, когда правоохранители заставили ДАБИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) отозвать разрешение на законное строительство.

      "Во время допросов было оказано давление на наших сотрудников о передаче одного из наших объектов (легально приобретенного за 30 миллионов долларов) в управление другому бизнесмену", – заявили у застройщика.

      По их словам, история имела продолжение, когда посредники этого бизнесмена предложили продать объект по цене в несколько раз ниже рыночной.

      После нашего отказа от такой "сделки", давление на бизнес было существенно усилено,
      – отметили в "НЕСТ", добавив, что такие случаи далеко не единичны.

      Напомним, накануне украинский бизнесмен, основатель девелоперской компании TARYAN Group Артур Мхитарян заявил, что его бизнес стал жертвой шантажа со стороны СБУ.

      В Службе безопасности Украины подтвердили, что расследуют производства против застройщика элитного ЖК в центре Киева, якобы из-за отсутствия ряда разрешительных документов.

      хроніка подій
      Теги: Новости Киева Новости Украины ГПУ Расследования СБУ Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Бизнес
      Источник: 24 канал
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