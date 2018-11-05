Еще одна церковь заговорила о соборе для отмены решения Константинополя относительно автокефалии

Православные церкви должны продолжить Критский собор, на котором можно будет отменить решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии Украине.

Об этом заявил митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий, пишет ТАСС.

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Митрополит утверждает, что "единственным решением украинского вопроса было бы проведение Критского (Всеправославного – 24 канал) собора.

"Собор должен вынести окончательное решение, кто может давать автокефалию, и этим решить вопрос Украины и других похожих явлений", – сказал он.

Митрополит пояснил, что речь идет о принятии решений собора, которые якобы уже были предварительно приняты в Женеве в 2009 году. К тому же, по его словам, на соборе должны поднять тему предоставления автокефалии.

Так, по словам одного из иерархов Сербской православной церкви, "Константинополь больше не имеет тех прав, которые у него были в свое время, единолично давать автокефалию".

Амфилохий утверждает, что Константинопольский патриарх подписал в Женеве в 2009 году документ, который удостоверяет то, что якобы только "церковь-мать" может предоставлять автокефалию.

Тогда он (Константинопольский патриарх – 24 канал) должен принять, что только Московский патриархат, к которому принадлежит Киев уже 300 лет, имеет право, если сочтет нужным, предоставить автокефалию украинской церкви. Но это должна предложить Русская православная церковь, а остальные церкви рассмотрят и примут это,

– заявил владыка Черногорской-Приморский.

По его мнению, если "раскольники" в Украине покаются, то Московский патриархат может и снять анафему ради нормального функционирования церкви.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Что такое Критский (Всеправославный) собор?Это собор предстоятелей и представителей признанных поместных Православных церквей, который проходил 19-26 июня 2016 года на греческом острове Крит. Всеправославный собор не был заявлен как Вселенский, так как в последний момент в нем отказались участвовать четыре из 14-ти имеющихся автокефальных Православных Церквей: Антиохийская (Сирийская), Болгарская, Грузинская и Русская. Кроме этого, в Соборе не планировалось участие Римско-Католической Церкви.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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