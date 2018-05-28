Еще одна драка с участием фанатов "Ливерпуля" произошла в Киеве: появились фото

Даже через сутки после завершения финального матча Лиги чемпионов в Киеве в Украине остается немало иностранных болельщиков.

Финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором сошлись испанский "Реал" и английский "Ливерпуль", 26 мая на НСК "Олимпийский" завершился победой команды из Мадрида 3:1.

Читайте также: В Киеве нацгвардейцы спасли жизнь футбольному болельщику, который пришел на финал ЛЧ

После окончания зрелищного финала немало иностранных болельщиков продолжают гостить в Украине. Однако не обходится без досадных инцидентов.



Так, в ночь на 28 мая в Киеве на бульваре Шевченко произошла массовая драка, в которой также размахивали руками фанаты "Ливерпуля".



По словам очевидцев, гости из Англии отдыхали в баре и были довольно пьяными. Драка произошла после словесной перепалки. В ход шла посуда, бокалы, бутылки и все, что попадало под руку.



Как информирует издание "Информатор", кто-то из участников схватки использовал перечный баллончик. Одному из английских болельщиков понадобилась помощь медиков.



На место оперативно прибыло три экипажа полиции и карета скорой помощи.

К слову, это уже не первый конфликт с участием болельщиков "Ливерпуля" в Киеве в течение последних нескольких дней.