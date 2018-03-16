Еще одна европейская страна сделала решительное заявление по выборам президента России в Крыму

Эстония не признает организацию выборов президента России в Крыму и осуждает незаконную аннексию полуострова.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Эстонии Свен Миксер, передает ERR.

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"Четыре года назад Российская Федерация провела референдум на территории Украины, после которого, 18 марта, незаконно присоединила Крым к РФ. Мы осуждаем незаконную аннексию, совершенную четыре года назад Россией,которая проигнорировала Конституцию Украины и международные договоры. Крым, как и раньше, остается частью Украины", — подчеркнул эстонский дипломат.

Миксер заверил, что Эстония решительно против проведения Россией президентских выборов в Крыму и Севастополе и не признает их результатов.

Он также обвинил оккупационные силы России в ущемлении прав крымчан и их преследовании. По его словам, местное население принудительно заставляют идти в армию и принимать российское гражданство, у них забирают имущество, ограничивают свободу слова и свободу вероисповедания.

За последние четыре года положение местного населения ухудшилось: около 40 тысяч человек покинуло регион из-за психологического и физического террора. Оккупационные силы нарушают права человека и основные свободы, граждане Украины находится под стражей, поступают сообщения о пытках и жестоком обращении с ними. Особенно трудно коренным жителям полуострова — крымским татарам. В результате аннексии Крыма Эстонии сложнее поддерживать связь со своими гражданами, проживающими на полуострове,

— добавил Миксер.

Министр иностранных дел Эстонии указал и на попытки экономической и политической интеграции Крыма Россией, которая, к тому же, пытается милитаризировать полуостров, что угрожает безопасности в регионе Черного моря.

"Мы против аннексии Крыма, поддерживаем политику санкций и выступаем за освобождение незаконно задержанных в Крыму людей. Важно, чтобы международные организации имели доступ к полуострову", — отметил глава эстонского МИД.

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Напомним выборы президента РФ пройдут в воскресенье, 18 марта. Оккупационные власти планируют провести голосование и в аннексированном Крыму. Поэтому Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать выборы в России из-за Крыма.