Еще одна "эпидемия" человечества, – онколог о новой фобии
Есть такие патологические фобии, которые являются симптомом психических расстройств. Канцерофобия – один из таких страхов, который серьезно ухудшает качество жизни.
Об этом рассказала онколог Полина Флегонтова, передает Оbozrevatel.
Канцерофобия – это патологическая боязнь заболеть онкологическим заболеванием. Эту фобию можно считать своеобразной "эпидемией" для людей.
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Основные симптомы:
- непонятный, неконтролируемый страх;
- паника;
- затрудненное дыхание;
- учащенный пульс;
- внезапные боли (голова, живот, сердце);
- потеря сознания.
Стресс является причиной многих заболеваний
Как избавиться от такой фобии? Канцерофобия одна из достаточно распространенных фобий. Поэтому лучше ее вовремя обнаружить и обратиться к врачу.
Если вы боитесь онкологических заболеваний, помните – их можно эффективно вылечить на ранних стадиях. Поэтому не стоит откладывать профилактические осмотры и скрининги. Также старайтесь вести здоровый образ жизни.
Если со здоровьем все в порядке, а постоянное чувство тревоги, бессонница, апатия никуда не исчезли –обратитесь за помощью к психиатру.
И помните – именно стресс запускает много негативных биохимических процессов в организме, которые его начинают разрушать. Поэтому старайтесь избегать стрессов.
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