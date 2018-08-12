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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Еще одна "эпидемия" человечества, – онколог о новой фобии

334 Читати новину українською
Канцерофобия
Канцерофобия / islam-today.ru

Есть такие патологические фобии, которые являются симптомом психических расстройств. Канцерофобия – один из таких страхов, который серьезно ухудшает качество жизни.

Об этом рассказала онколог Полина Флегонтова, передает Оbozrevatel.

Канцерофобия – это патологическая боязнь заболеть онкологическим заболеванием. Эту фобию можно считать своеобразной "эпидемией" для людей.

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Основные симптомы:

- непонятный, неконтролируемый страх;
- паника;
- затрудненное дыхание;
- учащенный пульс;
- внезапные боли (голова, живот, сердце);
- потеря сознания.

Стрес є причиною багатьох захворювань

Стресс является причиной многих заболеваний

Как избавиться от такой фобии? Канцерофобия одна из достаточно распространенных фобий. Поэтому лучше ее вовремя обнаружить и обратиться к врачу.

Если вы боитесь онкологических заболеваний, помните – их можно эффективно вылечить на ранних стадиях. Поэтому не стоит откладывать профилактические осмотры и скрининги. Также старайтесь вести здоровый образ жизни.

Если со здоровьем все в порядке, а постоянное чувство тревоги, бессонница, апатия никуда не исчезли –обратитесь за помощью к психиатру.

И помните – именно стресс запускает много негативных биохимических процессов в организме, которые его начинают разрушать. Поэтому старайтесь избегать стрессов.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Психология Здоровье Здоровая жизнь Стресс
Источник: 24 Канал
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