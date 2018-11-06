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      Еще одна область в Украине запретила русскую музыку, фильмы и книги

      193 Читати новину українською
      Тернопольский областной совет запретил использование русскоязычного культурного продукта
      Тернопольский областной совет запретил использование русскоязычного культурного продукта / Фото из открытых источников

      Во вторник, 6 ноября, депутаты Тернопольского областного совета приняли мораторий на использование русскоязычного культурного продукта в любых формах.

      Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского облсовета.

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      Так, мораторий будет действовать до полного прекращения оккупации украинских территорий.

      Областной совет решил установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины,
      – говорится в сообщении.

      Также депутаты решили отметить 90-летие создания ОУН и объявили 2019 год Годом ОУН в области.

      Напомним, ранее публичное использование русскоязычного культурного продукта запретили на территории Житомирщины. В сентябре Львовский облсовет принял запрет на воспроизведение любых аудиовизуальных произведений в развлекательных заведениях на русском языке до прекращения оккупации отдельных частей Украины Россией.

      Теги: Новости политики Новости Украины Тернополь Российская пропаганда Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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