Еще одна область в Украине запретила русскую музыку, фильмы и книги

Во вторник, 6 ноября, депутаты Тернопольского областного совета приняли мораторий на использование русскоязычного культурного продукта в любых формах.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского облсовета.

Читайте также: Еще в одной области отменили региональный статус русского языка

Так, мораторий будет действовать до полного прекращения оккупации украинских территорий.

Областной совет решил установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины,

– говорится в сообщении.

Также депутаты решили отметить 90-летие создания ОУН и объявили 2019 год Годом ОУН в области.

Напомним, ранее публичное использование русскоязычного культурного продукта запретили на территории Житомирщины. В сентябре Львовский облсовет принял запрет на воспроизведение любых аудиовизуальных произведений в развлекательных заведениях на русском языке до прекращения оккупации отдельных частей Украины Россией.