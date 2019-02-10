Еще одна община присоединилась к ПЦУ в Одесской области: фото

Община поселка Мариново Березовского района решила перейти из УПЦ МП в Одесскую епархию ПЦУ.

Община Свято-Успенского храма поселка Мариново во главе с протоиереем Романом Федаком покинула Балтскую епархию бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата и перешла в Одесскую епархию ПЦУ, сообщили на Facebook-странице Одесской епархии ПЦУ.

Читайте также: "Депутатская ПЦУ": митрополит УПЦ МП посылает священникам ПЦУ смс с угрозами – фото

Община почти единогласно проголосовала за переход в поместную Православную церковь Украины.

Всего присутствовало 115 верующих, из которых 111 проголосовали за, 3 – против, 1 – воздержался,

– говорится в сообщении.

Накануне община святого Димитрия Солунского села Пужайково Балтского района Одесской области объявила о переходе из УПЦ МП в Православную Церковь Украины.

Как появилась Православная церковь Украины?

Осенью 2018 года Синод Вселенского патриархата позволил создать единую поместную церковь в Украине. Уже в декабре состоялся Объединительный собор, то есть в единую поместную церковь объединились все украинские православные церкви. Эта единая церковь получила название Православная Церковь Украины.



В январе 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ и передал его церкви.



Предстоятелем ПЦУ стал Епифаний (в миру Сергей Думенко) – митрополит Переяславский и Белоцерковский. Он был правой рукой Филарета в церковном управлении УПЦ КП. 3 февраля Епифаний официально взошел на престол, то есть произошла его интронизация. А 5 февраля Епифаний провел в Софийском соборе в Киеве первое заседание Синода ПЦУ.



Что касается УПЦ МП, то она должна изменить свое название, указав принадлежность к Русской православной церкви. Такой закон 20 декабря 2018 года одобрил украинский парламент, дав для этого 3 месяца.