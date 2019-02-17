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      Еще одна община в Одесской области перешла в ПЦУ: фото

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      Еще один храм в Одесской области перешел в ПЦУ
      Еще один храм в Одесской области перешел в ПЦУ / dumskaya.net

      В Одесской области в селе Новоелизаветовка Свято-Троицкий храм перешел из Московского патриархата в Православную Церковь Украины.

      Такое решение единогласно было принято на приходском собрании, которое состоялось вчера, 16 февраля, передает "Думская".

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      В Одесской епархии УПЦ уточнили, что данный храм изначально относился к Киевскому патриархату.

      ПЦУ православна церква релігія
      Переход Свято-Троицкого храма в ПЦУ

      "В селе Новоелизаветовка всегда действовал только один храм, сначала в нем был основан приход Украинской православной церкви Киевского патриархата, который действовал с 1996 по 2002 год. В 2002 году священник обманом перевел приход в Украинскую православную церковь Московского патриархата. После последних событий прихожане уже сами решили присоединиться к Поместной украинской православной церкви украины (ПЦУ) ", – отметили в епархии.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

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      Теги: Новости Украины Томос Новости Одессы Епифаний УПЦ МП УПЦ КП Религия
      Источник: 24 Канал
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