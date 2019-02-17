Еще одна община в Одесской области перешла в ПЦУ: фото

В Одесской области в селе Новоелизаветовка Свято-Троицкий храм перешел из Московского патриархата в Православную Церковь Украины.

Такое решение единогласно было принято на приходском собрании, которое состоялось вчера, 16 февраля, передает "Думская".

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В Одесской епархии УПЦ уточнили, что данный храм изначально относился к Киевскому патриархату.



Переход Свято-Троицкого храма в ПЦУ

"В селе Новоелизаветовка всегда действовал только один храм, сначала в нем был основан приход Украинской православной церкви Киевского патриархата, который действовал с 1996 по 2002 год. В 2002 году священник обманом перевел приход в Украинскую православную церковь Московского патриархата. После последних событий прихожане уже сами решили присоединиться к Поместной украинской православной церкви украины (ПЦУ) ", – отметили в епархии.