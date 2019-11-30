Еще одна резня произошла в Европе: неизвестный с ножом атаковал людей в Гааге

В центре нидерландской Гааги на главной торговой улице, где собралось особенно много людей по случаю "Черной пятницы" неизвестный атаковал ножом всех, кто попадался ему под руку. По словам местной полиции, в результате по меньшей мере три человека получили ранения – насколько серьезно, неизвестно. Все они – несовершеннолетние.

Как сообщает Euronews, на место прибыли спецназовцы, полицейский вертолет и медики. Место инцидента оцеплено. Пока неизвестно, сколько было нападавших. Также нет информации, где они сейчас находятся.

Предыдущее громкое нападение 29 ноября! Теракт на Лондонском мосту: мужчина с ножом напал на людей – фото, видео

Volgens de eerste berichten zou er een #steekpartij zijn geweest in de #GroteMarktstraat, waarbij meerdere personen gewond zijn geraakt. Een @depolitieheli vliegt inmiddels boven het incident. pic.twitter.com/fkS8hJieQR — Redactie Regio15.nl (@regio15) 29 November 2019

Полиция предполагает, злоумышленник действовал один. В частности, правоохранители разыскивают мужчину в возрасте 45 – 50 лет, в сером спортивном костюме с черным шарфом, вероятно североафриканского происхождения. По данным местных СМИ, нападавший преследовал конкретных людей – поэтому терроризм как причину следователи пока не рассматривают.

На кадрах с места инцидента, которые сейчас публикуют в сети, видны десятки людей, которые убегают от нападающего на переполненной улице. Тем временем, полиция обратилась к свидетелям – если они видели нападающего или кого-то, кто имеет похожие приметы, следует об этом рассказать правоохранителям. Также просят прислать им видеоматериалы, на которых можно увидеть либо само преступление, либо его фрагменты.

Смотрите видео с места резни в Гааге

Предыдущее нападение на людей в Нидерландах произошло в середине марта. Тогда в городе Утрехт неизвестные открыли огонь в трамвае. В результате трое людей погибли и еще девять получили ранения. Полиции удалось задержать трех нападавших.