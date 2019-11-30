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      Еще одна резня произошла в Европе: неизвестный с ножом атаковал людей в Гааге

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      В центре Гааги (Нидерланды) неизвестный с ножом напал на прохожих: по меньшей мере 3 человека получили ранения / AFP

      В центре нидерландской Гааги на главной торговой улице, где собралось особенно много людей по случаю "Черной пятницы" неизвестный атаковал ножом всех, кто попадался ему под руку. По словам местной полиции, в результате по меньшей мере три человека получили ранения – насколько серьезно, неизвестно. Все они – несовершеннолетние.

      Как сообщает Euronews, на место прибыли спецназовцы, полицейский вертолет и медики. Место инцидента оцеплено. Пока неизвестно, сколько было нападавших. Также нет информации, где они сейчас находятся.

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      Полиция предполагает, злоумышленник действовал один. В частности, правоохранители разыскивают мужчину в возрасте 45 – 50 лет, в сером спортивном костюме с черным шарфом, вероятно североафриканского происхождения. По данным местных СМИ, нападавший преследовал конкретных людей – поэтому терроризм как причину следователи пока не рассматривают.

      На кадрах с места инцидента, которые сейчас публикуют в сети, видны десятки людей, которые убегают от нападающего на переполненной улице. Тем временем, полиция обратилась к свидетелям – если они видели нападающего или кого-то, кто имеет похожие приметы, следует об этом рассказать правоохранителям. Также просят прислать им видеоматериалы, на которых можно увидеть либо само преступление, либо его фрагменты.

      Смотрите видео с места резни в Гааге

      Предыдущее нападение на людей в Нидерландах произошло в середине марта. Тогда в городе Утрехт неизвестные открыли огонь в трамвае. В результате трое людей погибли и еще девять получили ранения. Полиции удалось задержать трех нападавших.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Постраждалі Криминальные новости Нидерланды
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