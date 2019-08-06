В ЕС добиваются непризнания паспортов России на Донбассе

Литовские дипломаты работают над тем, чтобы ЕС не признавал выданные жителям оккупированных территорий российские паспорта. Если не удастся, то страна все равно введет односторонние меры.

Настрой не признавать такие паспорта в Литве не раз декларировался в различных международных форматах, это подчеркивают в литовском министерстве иностранных дел республики, пишет "Интерфакс".

Важно: Украина идентифицировала большинство жителей Донбасса, которые получили российские паспорта

Сейчас литовские дипломаты работают над координированным ответом на Уровне ЕС

В Брюсселе сейчас идут дискуссии, в которых государства-члены вместе с ведомствами ЕС ищут способы, как реализовать технически скоординированную и единую политику ЕС относительно непризнания таких паспортов,

– сообщают в ведомстве.

В МИД Литвы считают, что когда Еврокомиссия примет соответствующие решения, то все члены ЕС не признают эти паспорта.

"Если не удастся прийти к общему согласию, будут введены односторонние меры", – добавляют там.

Вслед за Эстонией

МИД Эстонии 5 августа приняло решение – выданные жителям оккупированного Донбасса российские паспорта не будут признавать. Там отметили, что паспортный указ Путина об упрощении процедуры получения гражданства РФ на оккупированных украинских территориях, полностью противоречит принципам минских соглашений.

Что известно о выдаче паспортов РФ для украинцев?​

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А потом заявил, что готов предоставлять гражданство России всем украинцам. Однако, Путин на этом не остановился и 1 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта еще и для украинцев из оккупированного Крыма.



7 мая в Кремле придумали еще один способ, как заманить к себе украинцев. Хозяин Кремля издал указ, по которому российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ утверждают, что теперь жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта.



Украина и страны цивилизованного мира не признают такие российские паспорта, а в СНБО планируют ввести "национальные санкции" против России за такие действия.