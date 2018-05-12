Еще одна страна заявила о готовности перехода на евро

Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна готова заменить национальную валюту куну на евро.

Об этом сообщает Hina.

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По словам премьера Пленковича, Хорватия готова начать процесс конвертации в евро. Также он подчеркнул, что страна будет иметь длительные и многократные преимущества введения евро в качестве законного платежного средства.

Кроме того Пленкович убежден, что переход с куны на евро будет "дешевым и быстрым".

Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна намерена стать членом еврозоны в течение следующих семи-восьми лет.