Еще одна страна заявила о готовности перехода на евро
Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна готова заменить национальную валюту куну на евро.
Об этом сообщает Hina.
Читайте также: Макрон объяснил, почему Евросоюз должен немедленно реформироваться
По словам премьера Пленковича, Хорватия готова начать процесс конвертации в евро. Также он подчеркнул, что страна будет иметь длительные и многократные преимущества введения евро в качестве законного платежного средства.
Кроме того Пленкович убежден, что переход с куны на евро будет "дешевым и быстрым".
Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна намерена стать членом еврозоны в течение следующих семи-восьми лет.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии