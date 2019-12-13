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      Еще одна тяжелая потеря: в больнице Днепра умер ветеран АТО – фото

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      В больницы Днепра умер ветеран АТО Александр Завитайло / Коллаж 24 канала

      В больницы Днепра умер Александр Завитайло – ветеран войны на Донбассе и бывший военный 43-го отдельного мотопехотного батальона "Патриот".

      О смерти ветерана сообщила волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк в фейсбуке. Защитник ушел из жизни 11 декабря.

      Узнайте больше: На Донбассе погиб молодой военный из Хмельницкой области: фото

      Завитайло Александр Николаевич, боец "Патриота" умер в больнице от разрыва тромба. Опять нет нашего брата...
      – написала волонтер.

      У мужчины остались мать и жена. Похоронили Завитайло 13 декабря на Левобережном кладбище в родном Днепре.


      Умер украинский защитник Александр Завитайло

       

      Сколько людей погибли за время войны на Донбассе?
      Во время войны на Донбассе погибли 13 тысяч человек. Среди них: 3345 гражданских лиц, 4 тысячи украинских военных и почти 6 тысяч подконтрольных РФ оккупантов.

      Еще около 30 тысяч человек были ранены. Из них почти 9 тысяч гражданских, около 11 тысяч бойцов ВСУ и свыше 13 тысяч боевиков.

      окуповані райони Донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / инфошрафика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Днепра Жертвы Война на Донбассе
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