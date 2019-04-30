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      Еще одна тяжелая утрата: в Днепре умер раненый украинский десантник

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      На Донбассе погиб военный Сергей Гвоздиевский
      На Донбассе погиб военный Сергей Гвоздиевский / Фото из открытых источников

      Сегодня, 30 апреля, умер военный 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады сержант Сергей Гвоздиевский. Накануне он получил тяжелые ранения на Донбассе.

      53-летний боец получил ранения вчера, 29 апреля, на Мариупольском направлении во время исполнения. 53-летний военнослужащий получил тяжелые ранения.

      Читайте также: Пироги для врага уже готовы, – боец Иван о военных буднях на Донбассе

      Военные медики сразу же оказали ему первую помощь и тогда защитника эвакуировали вертолетом в госпиталь в Днепр.

      К сожалению, несмотря на все усилия врачей, сержант Сергей Гвоздиевский скончался от полученных травм,
      – добавили в ВСУ.

      29 апреля российские оккупационные войска продолжили цинично обстреливать позиции украинских военных. Боевики восемь раз нарушали режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных минскими соглашениями 82-миллиметровых минометов.
      Оккупированные Россией территории на Донбассе

      blog_ava
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      Теги: Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Жертвы Новости Днепра Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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