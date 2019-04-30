Еще одна тяжелая утрата: в Днепре умер раненый украинский десантник

Сегодня, 30 апреля, умер военный 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады сержант Сергей Гвоздиевский. Накануне он получил тяжелые ранения на Донбассе.

53-летний боец получил ранения вчера, 29 апреля, на Мариупольском направлении во время исполнения. 53-летний военнослужащий получил тяжелые ранения.

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Военные медики сразу же оказали ему первую помощь и тогда защитника эвакуировали вертолетом в госпиталь в Днепр.

К сожалению, несмотря на все усилия врачей, сержант Сергей Гвоздиевский скончался от полученных травм,

– добавили в ВСУ.

29 апреля российские оккупационные войска продолжили цинично обстреливать позиции украинских военных. Боевики восемь раз нарушали режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных минскими соглашениями 82-миллиметровых минометов.

Оккупированные Россией территории на Донбассе