Еще одна звезда сериала "Секс и город" поддержала Сару Джессику Паркер в скандале с Кэтролл

Непонятный конфликт, возникший между двумя коллегами сериала "Секс и город" – Сарой Джессикой Паркер и Ким Кэтролл – до сих пор не утихает. Первую решила поддержать актриса из популярной ленты Синтия Никсон.

В известном сериале "Секс и город" Синтия Никсон сыграла одну из четырех подруг – Миранду Хоббс. На днях она неожиданно опубликовала совместное фото с Сарой Джессикой Паркер (Кэрри Брэдшоу в сериале), чем, вероятно, выразила ей свою поддержку.

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Давние друзья встретились на съемках для "T Magazine" ... Скучаю по тебе, Сара Джессика Паркер", – опубликовала в Instagram фото звезда, добавив геолокацию в "La MaMa Experimental Theatre Club" в Нью-Йорке.

Допис, поширений Cynthia Nixon (@cynthiaenixon) 26 Лют 2018 р. о 1:12 PST

Напомним, что в Голливуде поднялся новый скандал по поводу непонятных враждебных отношений бывших коллег по сериалу – Ким Кэтролл и Сары Джессики Паркер. Ким считает Сару лицемеркой, в то время как Паркер не понимает, чем она заслужила такой плохой эпитет о себе.