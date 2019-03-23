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      Еще одно громкое заявление опальной Поклонской: "прокурор" Крыма присоединила Донбасс к РФ

      92 Читати новину українською
      Наталія Поклонська
      Наталія Поклонська / Наталья Поклонская

      Бывшая так называемый прокурор Крыма Наталья Поклонская совершила визит на оккупированный Донбасс, где презентовала свою книгу о событиях 2014 года в Крыму. По словам действующего депутата Госдумы РФ, Донбасс должен вернуться на свою "историческую родину", таким образом намекая на Россию.

      Как заявила Поклонская во время презентации своего литературного "шедевра", Донбасс будет процветать, а все его жители будут счастливы, потому что они "прошли путь испытаний, о которых даже не подозревают другие люди".

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      "Донбасс встанет. Донбасс вернется на свою историческую родину. Я знаю об этом. Вот увидите, все наладится. И вы будете гордиться собой, потому что наши дедушки, прабабушки, бабушки, те, кто положил свою жизнь за нашу родину, ведь они с небес все видят. Ведь они все это чувствуют, молятся за вас и переживают. А вы же не предали их память. Поэтому тернистый путь, но его надо пройти", – выдала представительница оккупационной власти.

      Это уже не первое прославление России и упрек в сторону Украины от Поклонской. В частности, в начале декабря 2018 года она заявила, что "Украина – это Россия, Украина – это окраина России".

      "И там живут люди, точно такие же как и мы. Они хотят разговаривать на родном русском языке. Они хотят сохранять наши традиции, они хотят учить нашу историю, они хотят 9 мая выходить на парад вместе с ветеранами "Великой отечественной войны", – отмечала опальная политик.

      В то же время Поклонская отметила, что Украина, Россия и Беларусь – неделимы и являются народом.

      В целом ее деятельность не осталась незамеченной в Киеве. Следовательно, в начале октября того же года ГПУ объявило Поклонской подозрение о нарушении законов и обычаев войны.

      КАКИМИ ЕЩЕ АНТИУКРАИНСКИМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ ОТМЕТИЛАСЬ НАТАЛЬЯ ПОКЛОНСКАЯ:

       
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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Война на Донбассе Новости России
      Источник: 24 канал
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