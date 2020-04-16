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      Еще одно массовое заражение коронавирусом на атомном авианосце – на этот раз во Франции

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      Атомный авианосец Франции "Шарль де Голль" / French Navy

      Более трети моряков и военнослужащих на французском атомном авианосце "Шарль де Голль" – инфицированные коронавирусом. Речь идет о почти 700 человек.

      Об этом рассказали 15 апреля в эфире французского телеканала BFMTV. Журналисты ссылались на документ министерства обороны Франции.

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      "К вечеру 14 апреля анализы сделали 1767 моряков, 668 тестов дали положительный результат", – приводит телеканал выдержку из документа.

      Заметим, еще неделю назад французские власти сообщили, что авианосец срочно возвращается из миссии на военно-морскую базу в Тулоне – именно из-за проявления у моряков симптомов, характерных для COVID-19.

      Вспышку COVID-19 недавно зафиксировали и на американском атомном авианосце "Теодор Рузвельт". Там заболели 10% экипажа – 550 человек. Инцидент уже привел к увольнению капитана судна и отставке исполняющего обязанности министра ВМС США.

      Что известно об авианосце "Шарль де Голль"? Charles de Gaulle (R91) – атомный ударный авианосец и флагман военно-морских сил Франции, первый французский атомный надводный корабль.

      На воду корабль спустили в 1994 году, назвали его в честь генерала и президента Франции Шарля де Голля.

      Судно имеет 262 метра в длину, способно нести 40 самолетов и вооружено зенитными ракетами "Астер" и "Мистраль". Экипаж – примерно 2000 человек.


      Экипаж судна Charles de Gaulle в масках из-за угрозы коронавируса / Фото French Navy

      Коронавирус во Франции состоянию на 16 апреля зафиксировали в 147 тысяч человек 17 тысяч умерли от последствий болезни. Более 30 тысяч инфицированных уже выздоровели. 

       

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавирус COVID-19 Водный транспорт Новости Франции Здоровье
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