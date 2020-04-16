Еще одно массовое заражение коронавирусом на атомном авианосце – на этот раз во Франции

Более трети моряков и военнослужащих на французском атомном авианосце "Шарль де Голль" – инфицированные коронавирусом. Речь идет о почти 700 человек.

Об этом рассказали 15 апреля в эфире французского телеканала BFMTV . Журналисты ссылались на документ министерства обороны Франции.

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"К вечеру 14 апреля анализы сделали 1767 моряков, 668 тестов дали положительный результат", – приводит телеканал выдержку из документа.

Заметим, еще неделю назад французские власти сообщили, что авианосец срочно возвращается из миссии на военно-морскую базу в Тулоне – именно из-за проявления у моряков симптомов, характерных для COVID-19.

Вспышку COVID-19 недавно зафиксировали и на американском атомном авианосце "Теодор Рузвельт". Там заболели 10% экипажа – 550 человек. Инцидент уже привел к увольнению капитана судна и отставке исполняющего обязанности министра ВМС США.

Что известно об авианосце "Шарль де Голль"? Charles de Gaulle (R91) – атомный ударный авианосец и флагман военно-морских сил Франции, первый французский атомный надводный корабль.



На воду корабль спустили в 1994 году, назвали его в честь генерала и президента Франции Шарля де Голля.



Судно имеет 262 метра в длину, способно нести 40 самолетов и вооружено зенитными ракетами "Астер" и "Мистраль". Экипаж – примерно 2000 человек.



Экипаж судна Charles de Gaulle в масках из-за угрозы коронавируса / Фото French Navy