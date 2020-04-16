Еще одно массовое заражение коронавирусом на атомном авианосце – на этот раз во Франции
Более трети моряков и военнослужащих на французском атомном авианосце "Шарль де Голль" – инфицированные коронавирусом. Речь идет о почти 700 человек.
Об этом рассказали 15 апреля в эфире французского телеканала BFMTV. Журналисты ссылались на документ министерства обороны Франции.
К слову Во Франции: карантин продлили до 11 мая
"К вечеру 14 апреля анализы сделали 1767 моряков, 668 тестов дали положительный результат", – приводит телеканал выдержку из документа.
Заметим, еще неделю назад французские власти сообщили, что авианосец срочно возвращается из миссии на военно-морскую базу в Тулоне – именно из-за проявления у моряков симптомов, характерных для COVID-19.
Вспышку COVID-19 недавно зафиксировали и на американском атомном авианосце "Теодор Рузвельт". Там заболели 10% экипажа – 550 человек. Инцидент уже привел к увольнению капитана судна и отставке исполняющего обязанности министра ВМС США.
Что известно об авианосце "Шарль де Голль"? Charles de Gaulle (R91) – атомный ударный авианосец и флагман военно-морских сил Франции, первый французский атомный надводный корабль.
На воду корабль спустили в 1994 году, назвали его в честь генерала и президента Франции Шарля де Голля.
Судно имеет 262 метра в длину, способно нести 40 самолетов и вооружено зенитными ракетами "Астер" и "Мистраль". Экипаж – примерно 2000 человек.
Экипаж судна Charles de Gaulle в масках из-за угрозы коронавируса / Фото French Navy
Коронавирус во Франции состоянию на 16 апреля зафиксировали в 147 тысяч человек 17 тысяч умерли от последствий болезни. Более 30 тысяч инфицированных уже выздоровели.
Читайте также
-
Как отмечать Пасху 2020: наставления от ПЦУсегодня , 00:10
-
Обмен пленными: кого Россия вернет Украине15 апреля , 23:22
-
Как чиновники заработали миллиарды на закупках продуктов для тюрем15 апреля , 23:08
-
Полностью обнаженная и с гитарой в руках: Дуа Липа позировала в пикантной фотосессии для глянца15 апреля , 23:26
-
COVID-19 у Новинского, парад Победы в России перенесли – Гуд найт Юкрейн15 апреля , 23:30
-
Голод тоже может быть, – российский журналист сказал, что ждет экономику РФ из-за COVID-19сегодня , 00:19