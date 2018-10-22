Еще одно повышение тарифов ожидает украинцев с 1 ноября

С 1 ноября 2018 года вступают в силу новые предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги, то есть на фиксированную телефонию.

Об этом Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, сообщила на своем официальном сайте.

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"Обращаем внимание, что с 1 ноября 2018 года вступают в силу новые предельные тарифы, утвержденные решением НКРСИ от 18 сентября 2018 года № 488 "Об утверждении предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги и признании утратившим силу решение НКРС от 28 ноября 2017 года № 606" и зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 2 октября 2018 года под № 1125/32577", – говорится в заявлении.

В ведомстве также добавили, что публикация обновленных предельных тарифов состоится 30 октября в бюллетене "Официальный вестник Украины" № 83.

К слову, на украинцев ждет и второй этап повышения, который запланирован на 1 января 2019 года.

С новыми тарифами на общедоступные телекоммуникационные услуги, которые будут действовать с 1 ноября по 31 декабря 2018 года включительно, можно ознакомиться здесь, а с тарифами, которые вступят в силу с 1 января 2019 года – по этой ссылке.

Напомним, недавно Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг разработала новый механизм формирования цен на электрическую энергию для населения.