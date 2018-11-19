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      Еще одно предупреждение для России: в ПА НАТО отреагировали на вмешательство Кремля в выборы

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      В ПА НАТО осудили вмешательство России в выборы и референдумы
      В ПА НАТО осудили вмешательство России в выборы и референдумы / Фото из открытых источников

      Государства-члены Парламентской ассамблеи НАТО осуждают Россию за ее вмешательство в демократические процессы других стран и попытки дестабилизировать ситуацию.

      Об этом говорится в проекте резолюции Парламентской ассамблеи НАТО "Защита выборов в Альянсе", пишет Укринформ.

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      В частности, в документе говорится про "общие стратегические вызовы", что российские кибернетические и информационные операции создают для безопасности союзников.

      Ассамблея решительно осуждает недавние вмешательства России в выборы и референдумы в странах-союзниках и партнерах, а также ее широкие попытки дестабилизировать демократии в Европе и Северной Америке,
      – говорится в резолюции.

      В Парламентской ассамблее НАТО выразили обеспокоенность агрессивной политикой, которую постоянно осуществляет Россия.

      "Ассамблея обеспокоена, что агрессивные действия России, в том числе угрозы и применения силы, а также проведения гибридных операций, подрывают евроатлантическую безопасность и основанный на правилах мировой порядок", – говорится в документе.

      К слову, Парламентская ассамблея НАТО проходит в канадском Галифаксе. Членам украинской делегации удалось успешно провести несколько важных поправок в итоговые документы, которые будут вынесены на обсуждение делегатов в понедельник, 19 ноября.

      Напомним, в Парламентской ассамблее НАТО заявили, что страны-члены должны приложить усилия для избежания энергетической изоляции Украины из-за возможного строительства "Северного потока-2". Ассамблея призывает инвестировать в газовые и нефтяные проекты, которые станут альтернативой для российских.

      Теги: Новости политики Новости России НАТО
      Источник: 24 Канал
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