Еще одно предупреждение для России: в ПА НАТО отреагировали на вмешательство Кремля в выборы

Государства-члены Парламентской ассамблеи НАТО осуждают Россию за ее вмешательство в демократические процессы других стран и попытки дестабилизировать ситуацию.

Об этом говорится в проекте резолюции Парламентской ассамблеи НАТО "Защита выборов в Альянсе", пишет Укринформ.

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В частности, в документе говорится про "общие стратегические вызовы", что российские кибернетические и информационные операции создают для безопасности союзников.

Ассамблея решительно осуждает недавние вмешательства России в выборы и референдумы в странах-союзниках и партнерах, а также ее широкие попытки дестабилизировать демократии в Европе и Северной Америке,

– говорится в резолюции.

В Парламентской ассамблее НАТО выразили обеспокоенность агрессивной политикой, которую постоянно осуществляет Россия.

"Ассамблея обеспокоена, что агрессивные действия России, в том числе угрозы и применения силы, а также проведения гибридных операций, подрывают евроатлантическую безопасность и основанный на правилах мировой порядок", – говорится в документе.

К слову, Парламентская ассамблея НАТО проходит в канадском Галифаксе. Членам украинской делегации удалось успешно провести несколько важных поправок в итоговые документы, которые будут вынесены на обсуждение делегатов в понедельник, 19 ноября.

Напомним, в Парламентской ассамблее НАТО заявили, что страны-члены должны приложить усилия для избежания энергетической изоляции Украины из-за возможного строительства "Северного потока-2". Ассамблея призывает инвестировать в газовые и нефтяные проекты, которые станут альтернативой для российских.