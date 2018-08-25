Еще одно резонансное ДТП с участием BMW произошло в Киеве

Ночью 25 августа сразу после того, как на Крещатике было открыто автомобильное движение, закрытое до этого из-за парада ко Дню Независимости, автомобиль BMW на большой скорости сбил женщину, однако его водитель даже не остановился и быстро уехал с места ДТП.

Соответствующее видео с камер наблюдения опубликовал ресурс dtp.kiev.ua.

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"Ночное ДТП в Киеве на Крещатике: трое пешеходов-нарушителей беззаботно шли навстречу авто. Водитель такси марки BMW не тормозил и скрылся с места. Серьезно пострадала девушка. Грузили в машину "скорой" живой. Сейчас она находится в больнице", – говорится в заметке.

Как видно на обнародованных кадрах, пешеходы не спустились в подземный переход и решили пройти над ним.

В итоге четыре человека преодолели четыре полосы, не спеша, однако на полпути одна из пар заметила, что едут машины, и притормозила.

Зато в другой отреагировал лишь мужчина и ускорил ходу, его же компаньонка не успела проскочить и ее задело авто, которое даже не остановилось.

BMW на скорости сбило женщину на Крещатике и даже не остановилось: видео (18+)

Напомним, вечером 20 августа резонансное ДТП произошло на Днепровской набережной в Киеве – водитель ВМW на большой скорости врезался в припаркованные на обочине автомобили.



По словам правоохранителей, у водителя машины не было с собой прав и он был в состоянии алкогольного опьянения, однако проходить соответствующий тест отказался. Впоследствии его доставили в Днепровское управление полиции, где на него составили админматериалы.



В полиции добавили, что личность нарушителя уже установили, а материалы направили в суд, правда водителя после проведения всех необходимых протокольных действий правоохранители вынуждены были отпустить.