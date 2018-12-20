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      Еще одно требование МВФ: Украина должна отказаться от введения накопительных пенсий в 2019 году

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      Еще одно требование МВФ: Украина должна отказаться от введения накопительных пенсий в 2019 году
      Еще одно требование МВФ: Украина должна отказаться от введения накопительных пенсий в 2019 году / Фото из открытых источников

      В меморандуме о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом в рамках новой кредитной программы stand-by написано, что Украина должна отказаться от введения второго уровня пенсионного обеспечения (накопительных пенсий) в 2019 году.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст меморандума которым располагает редакция.

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      Более того, правительство обязалось отменить верхний предел для начисления единого социального взноса для больших зарплат.

      В начале 2019 года мы отменим ограничения по базе начисления ЕСВ,
      – указано в сообщении.

      Известно, что правительство обязалось не проводить налоговых амнистий, не заменять налог на прибыль предприятий на налог на выведенный капитал. Кроме этого, Украина должна отсрочить введение второго, накопительного уровня пенсионного обеспечения.

      Отметим, что накопительный уровень пенсионной системы должен быть введен в Украине с 2019 года. Он заключается в том, что каждый гражданин будет иметь свой собственный пенсионный счет, на котором будет накапливать средства, из которых будет получать пенсии в будущем. Эта система действует в большинстве развитых стран мира и позволяет уменьшить государственные расходы на пенсии, а также привлечь дополнительные инвестиции в экономику.

      Напомним, что Совет Международного валютного фонда согласовала новую 14-месячную кредитную программу stand-by для Украины. Первый транш этой программы в размере 1,4 миллиарда долларов поступит уже в ближайшее время.

      Теги: Новости политики Новости Украины Пенсіонери Реформы Деньги Пенсионная реформа Транш МВФ МВФ
      Источник: 24 Канал
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