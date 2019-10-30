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      Еще одну интимную переписку Яременко слили в сеть: "Сколько тебе денег нужно в месяц?"

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      Богдан Яременко любит переписываться в сети с юными девушками
      Богдан Яременко любит переписываться в сети с юными девушками / Фейсбук-страница Богдана Яременко

      Журналисты опубликовали еще одну порцию фотоснимков переписок нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко, которые политик вел во время заседания Верховной Рады.

      На фото зафиксировано, как Яременко общается с 20-летней девушкой в сети. Она пишет политику: "Хочешь жить – умей вертеться". А нардеп интересуется у девушки, сколько денег ей нужно в месяц. Соответствующие фотоснимки опубликовало издание "Буквы".

      Читайте также: Хотел спровоцировать журналистов, – Яременко об интимной переписке с проституткой в Раде: фото

      В еще одной переписке Яременко рассказывает девушке, что он женат и является новым человеком в политике.

      листування Богдан Яременко повії проституція фото
      Фото переписки Яременко с юной незнакомкой

      Яременко листування фото повії Слуга народу
      Яременко переписывался в сети с девушками прямо на заседании парламента

      Что известно о предыдущей интимной переписке Богдана Яременко?Журналисты опубликовали фото переписки Яременко из сессионного зала парламента. Судя по снимкам, нардеп интересовался стоимостью услуг проститутки. Сам Яременко утверждает, что все снятое журналистами было заранее продуманной провокацией. Заметим, что Яременко  имеет жену Викторию и 2 детей.

      Извинения Яременко

      Однако через несколько часов нардеп удалил сообщение о спецоперации. Вместо этого опубликовал другое – с извинениями.

      Не все решения бывают одинаковыми удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента,
      – говорится в сообщении Яременко.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Слуга народа Богдан Яременко Скандал Верховная Рада Новости Украины Новости политики
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