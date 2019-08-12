Еще правит, но уже не управляет, или Бегство Путина от протестов в Москве

Есть слабость и трусость Путина в том, что он опять сбежал от субботних московских протестов, от акций солидарности с Москвой в стране.

Наверное, он хочет таким образом показать свое презрение к той части народа, которая посмела выйти на улицы против мафиозного правления. Или же Путин хочет доказать, что протесты в Москве – что-то незначительное, неважное, потому его присутствие в столице не требуется. Но на деле, снимаясь с места накануне выступлений, Путин лишь доказывает, что они для него болезненны, что бежит он именно от них.

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Но, в конце – концов, пусть так. Захотел – уехал. Но почему именно к своим "Ночным волкам", одетым в стиле гей-моды 70-х? Зачем в Крым, чтобы катать с "волчарами позорными" остекленевшего от счастья Аксенова в коляске мотоцикла? Что бы это значило?



Владимир Путин с "главой" Крыма Сергеем Аксеновым (слева) и "врио губернатором" Севастополя Михаилом Развожаевым

Показал бы силу – съездил в Сибирь на тушение лесных пожаров. Или отправился в Ачинск, в окрестности рвущихся военных складов. Наконец, мог бы съездить в Архангельскую область, разобраться со взрывом ракеты, при котором погибло 7 человек и несколько человек ранены. Тем более, что власти уверяют, что с радиацией там все в норме и, следовательно, опасности для Путина никакой. Ведь надо же верить властям!

Но эти проблемы не для Путина – он их сторонится, как и проблемных для него московских митингов. Надеется, что они рассосутся сами собой – со временем.

Путин еще правит, но уже не управляет. События идут мимо него, помимо него. Он живет в своем придуманном мире в объятиях дружественных байкеров. Страна ускользает из рук.

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