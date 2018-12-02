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      Еще в одном российском городе прошли протесты из-за агрессии РФ в Азовском море: фото

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      В Санкт-Петербурге требуют освободить захваченных Россией украинских моряков
      В Санкт-Петербурге требуют освободить захваченных Россией украинских моряков / Фото с фейсбук-страницы Vladimir Shipitcyn

      В России продолжаются акции протеста из-за агрессии Кремля в Азовском море. На этот раз россияне протестовали во втором крупнейшем городе РФ – Санкт-Петербурге.

      Об этом сообщает "Радио Свобода".

      Читайте также: "Остановите агрессию России": появились фото протестов в Польше из-за действий Кремля в Азовском море

      Акция состоялась в центре города, в ней по очереди приняли участие около 50 активистов – представителей ряда оппозиционных организаций. Протест длился около трех часов вместо запланированного одного.

      Участники пикетов называют захват российскими силовиками украинских моряков "очередной попыткой России увеличить зону оккупации украинских территорий".

      Санкт-Петербург Протести Азовське море
      В Санкт-Петербурге протесты против агрессии России/ Источник: Фейсбук Vladimir Shipitcyn

      Активисты требовали освободить и вернуть на родину украинских моряков, вернуть Украине ее захваченное имущество, прекратить морскую блокаду портов Украины в Азовском море и наказать виновных в захвате украинских кораблей.

      Санкт-Петербург Протести Азовське море
      Участники акции требовали прекращения войны/Источник: Фейсбук Vladimir Shipitcyn

      При этом участники протестов говорили, что за украинскими моряками должны признать статус военнопленных. Зато их судят как гражданских лиц, совершивших уголовное преступление.

      Санкт-Петербург Протести Азовське море
      На акции собралось около 50 человек/Источник: Фейсбук Vladimir Shipitcyn

      Местная полиция никого не задержали. Однако во время акции случился один инцидент – агрессивно настроенная женщина напала на одного активиста и порвала его плакат.

      Напомним, 1 декабря освободить украинских моряков требовали в Москве. Там возле администрации президента прошла акция, участники которой требовали отпустить пленных и прекратить войну с Украиной. В протесте приняли участие около 20 активистов – он также был "единичным".

      Почему россияне протестуют "по очереди"?В России, как единственная разновидность публичной акции, которая не требует согласования с властями, разрешен единичный пикет. Участники таких мероприятий, чтобы избежать обвинений в "массовой акции", не стали растягиваться вдоль проспекта на достаточном расстоянии друг от друга. Активисты сменяют друг друга с разными плакатами в одном месте.

      Что известно про эскалацию конфликта в Азовском море и её последствия?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порта в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      КАК МИР РЕАГИРУЕТ НА ЗАХВАТ РОССИЕЙ УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ?​
      Теги: Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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