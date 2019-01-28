14:10
28 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в тренде. Финансовый "лайфхак" от России
      Вєсті Кремля
      19:06, 26 января
      Вести.UA. Жир: Опасные конфеты от Порошенко. Политический путь Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:47, 26 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ

      Еще в одном украинском городе все школы закрыли на карантин

      121 Читати новину українською
      В Шостке все школы города отправили на карантин
      В Шостке все школы города отправили на карантин / pl.oblast.online

      В Шостке на Сумщине, 15 школ города из-за гриппа отправили на карантин. Вынужденные каникулы продлятся как минимум до конца недели.

      Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

      Читайте также: На прошлой неделе в Киеве от гриппа умерли 6 человек

      Ранее из-за гриппа закрыли школы еще в некоторых населенных пунктах Сумщины. Как известно, в этом сезоне в регионе от гриппа умерло два человека – они жили в Конотопе.

      В некоторых городах, в частности в Сумах, Лебедином, Ромнах и Конотопе – от 7-10% до 50-70% превышен эпидемический порог, но это все же соответствует сезонному уровню,
      – отметила главная инфекционистка Сумской области Ирина Троцкая.

      Чтобы уберечься от вируса, медики советуют чаще мыть руки, проветривать помещение, увлажнять слизистые оболочки и сделать прививку.

      Симптоми грипу
      Симптомы гриппа

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Украины Здоровье Сумы Здоровая жизнь Грипп в Украине
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      День рождения Леонида Каденюка: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
      сегодня , 14:02 День рождения Леонида Каденюка: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
      Юліана Вінтюк 3309
      Смарт-счетчики: как экономить на электропотреблении
      сегодня , 13:00 Смарт-счетчики: как экономить на электропотреблении
      Яніна Ткачук 281
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      21 января , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      Фейки всюди: як розпізнати брехню і правильно захиститися
      сегодня , 12:01 Фейки всюди: як розпізнати брехню і правильно захиститися
      Блог Медіа 328
      Торги Трампа и "Откройте, это ФБР!" – главные новости США за неделю
      сегодня , 08:42 Торги Трампа и "Откройте, это ФБР!" – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 927
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Вечером пятницы боевики резко активизировали обстрелы
       18 июня 2016 , 08:38
      Как будет курсировать новый экспресс в аэропорт "Борисполь" в Киеве: обнародовали расписание
       28 ноября 2018 , 21:08
      Какие автомобили украинцы покупают чаще всего
       3 августа 2018 , 11:50
      Известный украинский тренер может возглавить польский клуб
       3 августа 2018 , 13:21
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук