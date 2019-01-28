Еще в одном украинском городе все школы закрыли на карантин

В Шостке на Сумщине, 15 школ города из-за гриппа отправили на карантин. Вынужденные каникулы продлятся как минимум до конца недели.

Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

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Ранее из-за гриппа закрыли школы еще в некоторых населенных пунктах Сумщины. Как известно, в этом сезоне в регионе от гриппа умерло два человека – они жили в Конотопе.

В некоторых городах, в частности в Сумах, Лебедином, Ромнах и Конотопе – от 7-10% до 50-70% превышен эпидемический порог, но это все же соответствует сезонному уровню,

– отметила главная инфекционистка Сумской области Ирина Троцкая.

Чтобы уберечься от вируса, медики советуют чаще мыть руки, проветривать помещение, увлажнять слизистые оболочки и сделать прививку.



Симптомы гриппа

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