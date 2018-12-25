Ещё один российский боксер заявил, что хочет драться с Усиком

Российский боксер Алексей Егоров хочет провести титульный поединок против абсолютного украинского чемпиона мира по версии WBA, WBC, IBF и WBO Александра Усика (16-0, 12 КО).

27-летний Егоров считает, что бой должен проходить в тяжелом весе, а не супертяжелом, куда стремится перейти Усик, пишет Xsport.

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"Думаю, свой следующий бой проведу в феврале-марте. Нужно боксировать, быть активным. У меня были неудачи в плане здоровья, поэтому были и застои. Сейчас все с этим хорошо, и хочу чаще боксировать. Моя цель – завоевание пояса. Я готов хоть в следующем бою выйти на чемпионский бой. У меня большой опыт, поэтому я не стесняюсь это говорить", – заявил россиянин.

"Сейчас пояса у одного человека, надо с ним боксировать. Почему нет? Это спорт, бокс, надо драться с сильнейшими. Почему я должен не хотеть встречи с ним? Будет чемпионом кто-то другой – буду хотеть встречи с другим. Глупо говорить, что я не хочу с ним боксировать. Я, конечно, хочу этого", – добавил Егоров.

Напомним, что в России делают все возможное для реванша между абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и Муратом Гассиев.