Заявление относительно Игоря Васильковского Корниенко сделал во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады 29 июня. Нардеп отметил, что у них "нет неприкосновенных".

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Корниенко прокомментировал скандал с нардепом от "Слуги народа"

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" пообещал выгнать нардепа Игоря Васильковского из фракции, если суд признает его виновным в управлении авто в состоянии опьянения.

У нас нет неприкосновенных, мы это неоднократно демонстрировали. Если будет доказана его вина, он покинет фракцию,

– сказал Корниенко.

Что известно о вероятном вождении Васильковского в пьяном виде