Заявление относительно Игоря Васильковского Корниенко сделал во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады 29 июня. Нардеп отметил, что у них "нет неприкосновенных".
Читайте больше "Слугу" Васильковского поймали пьяным за рулем, – СМИ
Корниенко прокомментировал скандал с нардепом от "Слуги народа"
Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" пообещал выгнать нардепа Игоря Васильковского из фракции, если суд признает его виновным в управлении авто в состоянии опьянения.
У нас нет неприкосновенных, мы это неоднократно демонстрировали. Если будет доказана его вина, он покинет фракцию,
– сказал Корниенко.
Что известно о вероятном вождении Васильковского в пьяном виде
- В ночь на 28 июня в Одессе полиция поймала за рулем Toyota Land Cruiser Игоря Васильковского. Патрульные заподозрили, что нардеп управлял транспортным средством в состоянии опьянения, но он отказался проходить осмотр.
- У него якобы была нарушена координация движений, а зрачки не реагировали на свет.
- На него составили админпротокол по статье 130 об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
- Впоследствии сам парламентарий эту информацию опроверг, отметив, что был трезв, а остановили его просто так. Игорь Васильковский заявил, что утром 28 июня сдал все анализы, чтобы доказать, что не был пьян и не употреблял наркотики.