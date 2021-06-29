Если будет доказана его вина, он покинет фракцию, – Корниенко о Васильковском

29 июня 2021 , 14:57
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Источник:

"Цензор.НЕТ"

Александр Корниенко заявил, что нардеп Игорь Васильковский покинет "Слугу народа", если суд признает его виновным в управлении авто в пьяном виде.

Заявление относительно Игоря Васильковского Корниенко сделал во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады 29 июня. Нардеп отметил, что у них "нет неприкосновенных".

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Корниенко прокомментировал скандал с нардепом от "Слуги народа"

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" пообещал исключить нардепа Игоря Васильковского из фракции, если суд признает его виновным в управлении авто в состоянии опьянения.

У нас нет неприкосновенных, мы это неоднократно демонстрировали. Если будет доказана его вина, он покинет фракцию,
– сказал Корниенко.

Что известно о вероятном вождении Васильковского в пьяном виде

  • В ночь на 28 июня в Одессе полиция поймала за рулем Toyota Land Cruiser Игоря Васильковского. Патрульные заподозрили, что нардеп управлял транспортным средством в состоянии опьянения, но он отказался проходить осмотр.
  • У него якобы была нарушена координация движений, а зрачки не реагировали на свет.
  • На него составили админпротокол по статье 130 об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
  • Впоследствии сам парламентарий эту информацию опроверг, отметив, что был трезв, а остановили его просто так. Игорь Васильковский заявил, что утром 28 июня сдал все анализы, чтобы доказать, что не был пьян и не употреблял наркотики.
Автор: Діана Квасневська