Американский изобретатель, отвечая главарю чеченских боевиков, отметил, что готов выйти на поединок с президентом России только с одной левой, если тот испугался. Об этом он написал в своих соцсетях.
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В то же время Илон Маск отметил, что даже не является левшой. Кроме того, генеральный директор Tesla и SpaceX отреагировал и на то, что Кадыров назвал его "Илоной". Изобретатель насмешливо переименовал себя в твиттер.
Напомним, что Илон Маск активно поддерживает Украину в борьбе с Россией. Он вызвал Путина на поединок. Кадыров попытался вступиться за бункерного диктатора. В результате оба были высмеяны американцем.
Маск передает нам StarLink
- Первая партия станций мощного спутникового интернет StarLink прибыла в Украину в начале марта. Впоследствии пришла еще одна.
- В то же время, Илон Маск предполагает, что система связи Starlink станет мишенью российских войск. Он призвал "использовать ее осторожно".