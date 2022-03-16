Американский изобретатель, отвечая главарю чеченских боевиков, отметил, что готов выйти на поединок с президентом России только с одной левой, если тот испугался. Об этом он написал в своих соцсетях.

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В то же время Илон Маск отметил, что даже не является левшой. Кроме того, генеральный директор Tesla и SpaceX отреагировал и на то, что Кадыров назвал его "Илоной". Изобретатель насмешливо переименовал себя в твиттер.

Напомним, что Илон Маск активно поддерживает Украину в борьбе с Россией. Он вызвал Путина на поединок. Кадыров попытался вступиться за бункерного диктатора. В результате оба были высмеяны американцем.

Обратите внимание! В ночь на 5 марта Илон Маск упомянул об Украине в своем твиттере. "Оставайся сильной, Украина", – написал он и проиллюстрировал публикацию эмоджи с сине-желтыми флажками.

Маск передает нам StarLink