Если Путин боится, то буду использовать только левую, – Илон Маск ответил Кадырову

Миллиардер Илон Маск на днях вызвал Путина на поединок за Украину. Российского диктатора попытался спасти Кадыров, но также был высмеян.

Американский изобретатель, отвечая главарю чеченских боевиков, отметил, что готов выйти на поединок с президентом России только с одной левой, если тот испугался. Об этом он написал в своих соцсетях.

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В то же время Илон Маск отметил, что даже не является левшой. Кроме того, генеральный директор Tesla и SpaceX отреагировал и на то, что Кадыров назвал его "Илоной". Изобретатель насмешливо переименовал себя в твиттер.

Напомним, что Илон Маск активно поддерживает Украину в борьбе с Россией. Он вызвал Путина на поединок. Кадыров попытался вступиться за бункерного диктатора. В результате оба были высмеяны американцем.

Маск передает нам StarLink

Первая партия станций мощного спутникового интернет StarLink прибыла в Украину в начале марта. Впоследствии пришла еще одна.

В то же время, Илон Маск предполагает, что система связи Starlink станет мишенью российских войск. Он призвал "использовать ее осторожно".

В ночь на 5 марта Илон Маск упомянул об Украине в своем твиттере. "Оставайся сильной, Украина", – написал он и проиллюстрировал публикацию эмоджи с сине-желтыми флажками.