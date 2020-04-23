Если "антиколомойский закон" не примут, придется сократить соцвыплаты, – министр финансов

Если Верховной Раде не удастся принять закон о банках, правительству придется пойти на сокращение ряда госрасходов, в частности, в социальной сфере. Ведь Украина останется без поддержки МВФ.

Если Украина останется без международной финансовой поддержки, то ситуация будет очень сложная, однако об объявлении дефолта говорить не стоит. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "Лига.Финансы".

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Это будет архисложная и очень болезненная история. Мы остановим финансирование многих запланированных расходов, в том числе социальных. Одним словом, придется принимать непопулярные решения и идти на непростые шаги, которые почувствуют на себе все,

- заявил Марченко.

Если Верховная Рада таки поддержит банковский закон, то МВФ утвердит новую кредитную программу для Украины. Первый транш, на который можно рассчитывать, - 1,75 миллиарда долларов. По итогам этого года можно получить 3,5 миллиарда долларов, однако эта сумма - не окончательная, отметил Марченко.

Коротко о законопроект о банках