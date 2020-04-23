Если "антиколомойский закон" не примут, придется сократить соцвыплаты, – министр финансов
Если Верховной Раде не удастся принять закон о банках, правительству придется пойти на сокращение ряда госрасходов, в частности, в социальной сфере. Ведь Украина останется без поддержки МВФ.
Если Украина останется без международной финансовой поддержки, то ситуация будет очень сложная, однако об объявлении дефолта говорить не стоит. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "Лига.Финансы".
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Это будет архисложная и очень болезненная история. Мы остановим финансирование многих запланированных расходов, в том числе социальных. Одним словом, придется принимать непопулярные решения и идти на непростые шаги, которые почувствуют на себе все,
- заявил Марченко.
Если Верховная Рада таки поддержит банковский закон, то МВФ утвердит новую кредитную программу для Украины. Первый транш, на который можно рассчитывать, - 1,75 миллиарда долларов. По итогам этого года можно получить 3,5 миллиарда долларов, однако эта сумма - не окончательная, отметил Марченко.
Коротко о законопроект о банках
- Принятие банковского закона и изменений в государственный бюджет на 2020 год являются двумя ключевыми требованиями, которые МВФ поставил Украине для подписания кредитной программы на 5 - 8 миллиардов долларов.
- Среди требований было также принятие закона о рынке земли, за который парламент проголосовал 31 марта.
- 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании механизмов регулирования банковской сферы.
- Закон предусматривает, что собственники и ексвласникы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. Таким образом, "Приватбанк" будет невозможно вернуть Игорю Коломойскому.
- К законопроекту о банках подали рекордные 16 тысяч правок.
- Верховная Рада Украины приняла изменения в регламент, которые должны разблокировать рассмотрение "антиколомойского" законопроекту. Впрочем, пока закон о "поправочный спам" тоже заблокирован.
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